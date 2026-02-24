कंपनी को मिल रहे हैं ताबड़तोड़ ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹189 पर आया भाव

शेयर ने ₹186 पर मजबूत शुरुआत की और दिन के उच्चतम स्तर ₹189.55 को छुआ। पिछले बंद भाव ₹182.10 के मुकाबले यह अच्छी तेजी मानी जा रही है। इस उछाल के साथ कंपनी का फरवरी महीने का रिटर्न 7.6% पर पहुंच गया है।

Pace Digitek Share: बेंगलुरु की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी पेस डिजिटेक के शेयर मंगलवार, 24 फरवरी को बाजार की भारी गिरावट के बीच भी चमकते नजर आए। जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव था, वहीं पेस डिजिटेक का शेयर करीब 4% उछलकर ₹189.55 तक पहुंच गया। शेयर ने ₹186 पर मजबूत शुरुआत की और दिन के उच्चतम स्तर ₹189.55 को छुआ। पिछले बंद भाव ₹182.10 के मुकाबले यह अच्छी तेजी मानी जा रही है। इस उछाल के साथ कंपनी का फरवरी महीने का रिटर्न 7.6% पर पहुंच गया है।

शेयरों में तेजी की वजह शेयर में आई इस तेजी की बड़ी वजह कंपनी को मिला नया ऑर्डर है। कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी मटेरियल सब्सिडियरी लाइनएज पावर प्राइवेट लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर Li-ion 48V 15S1P 314 AH बैटरी पैक की सप्लाई से जुड़ा है। इस ऑर्डर की कुल कीमत ₹158 करोड़ बताई गई है और इसे अगस्त 2026 तक पूरा किया जाएगा। यह डील कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस ऑर्डर देने वाली कंपनी में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की कोई हिस्सेदारी या दिलचस्पी नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यह किसी भी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी यह पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शी कारोबारी समझौता है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

दिलचस्प बात यह है कि यह एक हफ्ते के अंदर मिला दूसरा बड़ा ऑर्डर है। 20 फरवरी को कंपनी को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ₹89 करोड़ का ऑर्डर मिला था। यह कंपनी का रेलवे सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट है। इसके तहत LHB कोचों में IP आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाने और कमीशनिंग का काम शामिल है। कंपनी को इसके लिए एडवांस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन (LOA) भी मिल चुका है।