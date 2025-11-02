Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़oyo will give bonus share before IPO but investors are in deep thinking after two option
IPO से पहले बोनस शेयर दे रही है दिग्गज कंपनी, शेयरधारक इन 2 विकल्पों में उलझे

IPO से पहले बोनस शेयर दे रही है दिग्गज कंपनी, शेयरधारक इन 2 विकल्पों में उलझे

संक्षेप: Oyo IPO: ओयो ने अपने अन-लिस्टेड इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुड़े बोनस शेयर जारी करने के एप्लिकेशन की अंतिम तिथि एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है।

Sun, 2 Nov 2025 04:23 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Oyo IPO: ओयो ने अपने अन-लिस्टेड इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुड़े बोनस शेयर जारी करने के एप्लिकेशन की अंतिम तिथि एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है। कंपनी ने शेयरधारकों को भेजे संदेश में कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के दौरान उसे प्रतिक्रियाएं मिली हैं और उसने निवेशकों को उनके लिए उपयुक्त बोनस विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है। बता दें, आयो 7 से 8 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने का प्रयास कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओयो ने क्या कुछ कहा है?

ओयो ने कहा, “चयन की टाइमलाइन, जो मूल रूप से एक नवंबर को समाप्त होने वाली थी, वह अब नौ दिन बढ़ाकर सात नवंबर, 2025 कर दी गई है। एप्लिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, अब शेयरधारकों को अपने चुनाव पत्र के साथ क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।”

ये भी पढ़ें:2026 में ₹156000 के पार चला जाएगा सोना, अभी मिल रहा ₹10 हजार सस्ता

शेयरधारकों के पास दो विकल्प

बोनस के तहत, प्रत्येक 6,000 इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक को एक वरीयता शेयर मिलेगा। शेयरधारक दो विकल्प चुन सकते हैं। पहला फिक्स्ड विकल्प, जिसमें हर वरीयता शेयर एक इक्विटी शेयर में बदल जाएगा। दूसरा माइलस्टोन-लिंक्ड विकल्प, जिसमें बोनस तभी मिलेगा जब कंपनी इस वित्त वर्ष के दौरान अपने संभावित आईपीओ के लिए बैंकरों की नियुक्ति कर दे।

दूसरे विकल्प को लेकर उठे सवाल

ओयो ने निवेशकों को जो दूसरा विकल्प दिया है उसपर कई सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि कंपनी ने इसपर भी सफाई दी है। ओयो का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए वो लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर्स की पहचान कर पाएंगे। बता दें, इस बोनस इश्यू के सॉफ्टबैंक और रितेश अग्रवाल बाहर रहेंगे।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 130 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, कल है बड़ा दिन

ओयो की आर्थिक स्थिति कैसी?

कंपनी का EBITDA वित्त वर्ष 2023 के दौरान 276 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का EBITDA 893 करोड़ रुपये और 2025 में बढ़कर 1102 करोड़ रुपये पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही ओयो का EBITDA उछाल के साथ 550 करोड़ रुपये रहा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।