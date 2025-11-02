IPO से पहले बोनस शेयर दे रही है दिग्गज कंपनी, शेयरधारक इन 2 विकल्पों में उलझे

संक्षेप: Oyo IPO: ओयो ने अपने अन-लिस्टेड इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुड़े बोनस शेयर जारी करने के एप्लिकेशन की अंतिम तिथि एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है।

Oyo IPO: ओयो ने अपने अन-लिस्टेड इक्विटी शेयरधारकों के लिए संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुड़े बोनस शेयर जारी करने के एप्लिकेशन की अंतिम तिथि एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है। कंपनी ने शेयरधारकों को भेजे संदेश में कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के दौरान उसे प्रतिक्रियाएं मिली हैं और उसने निवेशकों को उनके लिए उपयुक्त बोनस विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है। बता दें, आयो 7 से 8 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने का प्रयास कर रही है।

ओयो ने क्या कुछ कहा है? ओयो ने कहा, “चयन की टाइमलाइन, जो मूल रूप से एक नवंबर को समाप्त होने वाली थी, वह अब नौ दिन बढ़ाकर सात नवंबर, 2025 कर दी गई है। एप्लिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, अब शेयरधारकों को अपने चुनाव पत्र के साथ क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।”

शेयरधारकों के पास दो विकल्प बोनस के तहत, प्रत्येक 6,000 इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक को एक वरीयता शेयर मिलेगा। शेयरधारक दो विकल्प चुन सकते हैं। पहला फिक्स्ड विकल्प, जिसमें हर वरीयता शेयर एक इक्विटी शेयर में बदल जाएगा। दूसरा माइलस्टोन-लिंक्ड विकल्प, जिसमें बोनस तभी मिलेगा जब कंपनी इस वित्त वर्ष के दौरान अपने संभावित आईपीओ के लिए बैंकरों की नियुक्ति कर दे।

दूसरे विकल्प को लेकर उठे सवाल ओयो ने निवेशकों को जो दूसरा विकल्प दिया है उसपर कई सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि कंपनी ने इसपर भी सफाई दी है। ओयो का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए वो लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर्स की पहचान कर पाएंगे। बता दें, इस बोनस इश्यू के सॉफ्टबैंक और रितेश अग्रवाल बाहर रहेंगे।