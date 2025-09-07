OYO को मिला नया नाम, IPO से पहले कंपनी ने किया ये ऐलान

ओयो ने शेयरधारकों को भेजे गए एक पत्र में बोर्ड के चेयरमैन और संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कहा कि ऑरैवल स्टेज अपनी नई कॉरपोरेट पहचान के रूप में प्रिज्म लाइफ के नाम से जानी जाएगी, जिसे संक्षेप में प्रिज्म कहा जाएगा।

OYO IPO: आईपीओ के लिए तैयार ओयो की मूल कंपनी ऑरैवल स्टेज का नाम बदलकर प्रिज्म कर दिया गया है। प्रिज्म इसके सभी व्यवसायों के लिए एक प्रमुख इकाई के रूप में काम करेगी और वैश्विक यात्रा प्रौद्योगिकी मंच के विभिन्न ब्रांड को एक साथ लाएगी।

कंपनी ने दी जानकारी ओयो ने शेयरधारकों को भेजे गए एक पत्र में बोर्ड के चेयरमैन और संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कहा कि ऑरैवल स्टेज अपनी नई कॉरपोरेट पहचान के रूप में प्रिज्म लाइफ के नाम से जानी जाएगी, जिसे संक्षेप में प्रिज्म कहा जाएगा। अग्रवाल ने पत्र में कहा, ‘‘प्रिज्म हमारे सभी विविध व्यवसायों के लिए एक प्रमुख इकाई के रूप में काम करेगी, जिससे हमें अधिक कुशलता से काम करने और अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताने में मदद मिलेगी। यह हमारे विभिन्न ब्रांड को एक साथ जोड़ेगा।''

अग्रवाल ने कहा कि ओयो ब्रांड बजट और मध्यम स्तर की यात्राओं के लिए काम करता रहेगा। दूसरी ओर प्रिज्म मूल ब्रांड की भूमिका निभाएगा और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को एकजुट करेगा, जिसमें प्रीमियम आतिथ्य, विस्तारित-प्रवास आवास, उत्सव स्थल, लक्जरी गेटवे और अनुभवात्मक जीवन अवधारणाएं शामिल हैं। नया कॉरपोरेट नाम प्रिज्म एक वैश्विक सार्वजनिक नामकरण प्रतियोगिता के बाद चुना गया, जिसमें 6,000 से अधिक आवेदन आया था।