OYO के IPO का इंतजार खत्म! बोर्ड ने दी ₹6650 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी

OYO IPO: एक और आईपीओ के लिए तैयार हो जाइए। ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म के बोर्ड ने आईपीओ की मंजूरी दे दी है। बोर्ड की तरफ से 6650 करोड़ रुपये फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाने की मंजूरी मिली है। यानी अब सेबी के पास कंपनी को इश्यू के लिए आवेदन करना होगा। बता दें, प्रिज्म की EGM 20 दिसंबर 2025 को हुई थी।

बोनस शेयर की भी मिली मंजूरी कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। जिन निवेशकों के पास 19 शेयर होंगे उन्हें एक शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। इस बोनस इश्यू के लिए 5 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था।

कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार प्रिज्म ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 62 बिलियन रुपये का रेवन्यू जनरेट किया था। सालाना आधार पर कंपनी के EBITDA में 27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ओयो का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 200 करोड़ रुपये रहा है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की तरफ से भेजे गए मेल में इसका जिक्र है।

इसी मेल के अनुसार सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में दोगुना से अधिका इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 87 करोड़ रुपये हुआ था।

कितना हुआ रेवन्यू ओयो का रेवन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2019 करोड़ रुपये हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 47 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1371 करोड़ रुपये हुआ था। कंपनी का ग्रॉस बुकिंक वैल्यू 7227 करोड़ रुपये अप्रैल से जून 2026 के दौरान रहा। पिछले साल इसी टाइम पीरियड में ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 2966 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर जीवीवी में 144 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।