आ रहा OYO का आईपीओ, ₹6650 करोड़ जुटाने की तैयारी, सेबी के पास डाक्यूमेंट जमा

संक्षेप:

OYO IPO: ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी PRISM, जो ओयो की पैरेंट कंपनी है, ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सेबी के पास गोपनीय तरीके से DRHP दाखिल कर दिया है।

Dec 31, 2025 09:06 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
OYO IPO: ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी PRISM, जो ओयो की पैरेंट कंपनी है, ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सेबी के पास गोपनीय तरीके से DRHP दाखिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, PRISM इस IPO के जरिए करीब ₹6,650 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। यह पूरा इश्यू फ्रेश इक्विटी शेयरों का होगा और इससे कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 अरब डॉलर के बीच आंकी जा रही है।

शेयरहोल्डर्स से मिली मंजूरी, बैंकों की टीम भी बढ़ी

IPO से पहले PRISM को 20 दिसंबर 2025 को हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, फाइनल इश्यू बाजार की स्थिति और रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर करेगा। शुरुआत में कंपनी ने ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और सिटीबैंक को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया था, लेकिन अब IPO को मजबूत बनाने के लिए और बैंकों को भी इस सिंडिकेट में शामिल किया गया है।

2021 में रुका था IPO, अब मजबूत वापसी

यह PRISM की दूसरी IPO कोशिश है। इससे पहले कंपनी ने 2021 में भी SEBI के पास दस्तावेज दाखिल किए थे, लेकिन रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल बाजारों में आई भारी अस्थिरता और कमजोर निवेशक माहौल के चलते IPO योजना को वापस ले लिया गया था। तब से कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव किया है। PRISM ने SUNDAY Hotels और Palette जैसे प्रीमियम होटल ब्रांड्स पर फोकस बढ़ाया है और अमेरिका की G6 Hospitality (Motel 6 और Studio 6) का अधिग्रहण कर इंटरनेशनल मौजूदगी भी मजबूत की है।

मजबूत नतीजों के दम पर बाजार में उतरने की तैयारी

कंपनी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि PRISM की फाइनेंशियल सेहत पहले से कहीं बेहतर है। Q1 FY26 में कंपनी ने ₹200 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि रेवेन्यू ₹2,019 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 47% की बढ़त है। वहीं, ग्रॉस बुकिंग वैल्यू ₹7,227 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें 144% की जोरदार ग्रोथ देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक, SEBI का गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट नए जमाने की कंपनियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिससे PRISM को सही समय पर IPO लाने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
