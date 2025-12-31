आ रहा OYO का आईपीओ, ₹6650 करोड़ जुटाने की तैयारी, सेबी के पास डाक्यूमेंट जमा
OYO IPO: ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी PRISM, जो ओयो की पैरेंट कंपनी है, ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सेबी के पास गोपनीय तरीके से DRHP दाखिल कर दिया है।
OYO IPO: ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी PRISM, जो ओयो की पैरेंट कंपनी है, ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सेबी के पास गोपनीय तरीके से DRHP दाखिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, PRISM इस IPO के जरिए करीब ₹6,650 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। यह पूरा इश्यू फ्रेश इक्विटी शेयरों का होगा और इससे कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 अरब डॉलर के बीच आंकी जा रही है।
शेयरहोल्डर्स से मिली मंजूरी, बैंकों की टीम भी बढ़ी
IPO से पहले PRISM को 20 दिसंबर 2025 को हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, फाइनल इश्यू बाजार की स्थिति और रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर करेगा। शुरुआत में कंपनी ने ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और सिटीबैंक को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया था, लेकिन अब IPO को मजबूत बनाने के लिए और बैंकों को भी इस सिंडिकेट में शामिल किया गया है।
2021 में रुका था IPO, अब मजबूत वापसी
यह PRISM की दूसरी IPO कोशिश है। इससे पहले कंपनी ने 2021 में भी SEBI के पास दस्तावेज दाखिल किए थे, लेकिन रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल बाजारों में आई भारी अस्थिरता और कमजोर निवेशक माहौल के चलते IPO योजना को वापस ले लिया गया था। तब से कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव किया है। PRISM ने SUNDAY Hotels और Palette जैसे प्रीमियम होटल ब्रांड्स पर फोकस बढ़ाया है और अमेरिका की G6 Hospitality (Motel 6 और Studio 6) का अधिग्रहण कर इंटरनेशनल मौजूदगी भी मजबूत की है।
मजबूत नतीजों के दम पर बाजार में उतरने की तैयारी
कंपनी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि PRISM की फाइनेंशियल सेहत पहले से कहीं बेहतर है। Q1 FY26 में कंपनी ने ₹200 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि रेवेन्यू ₹2,019 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 47% की बढ़त है। वहीं, ग्रॉस बुकिंग वैल्यू ₹7,227 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें 144% की जोरदार ग्रोथ देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक, SEBI का गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट नए जमाने की कंपनियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिससे PRISM को सही समय पर IPO लाने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी।