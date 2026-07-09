Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लॉन्चिंग से पहले विवादों में ओयो का IPO, निकल आया 11 साल पुराना जिन्न

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • ओयो का संचालन करने वाली ओरावेल स्टेज का नाम सितंबर 2025 में बदलकर प्रिज्म कर दिया गया था
  • अब इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है
  • &nbsp;प्रिज्म ने 6,650 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष संशोधित मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं
लॉन्चिंग से पहले विवादों में ओयो का IPO, निकल आया 11 साल पुराना जिन्न

Oyo ipo news: ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म (पुराना नाम-ओरावल स्टेज) का आईपीओ विवादों में आ गय है। दरअसल, जोस्टेल कंपनी ने सेबी (SEBI) से प्रस्तावित IPO के लिए जमा किए गए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) में दी गई जानकारी की जांच करने को कहा है। जोस्टेल ने दावा किया कि ओयो की IPO फाइलिंग में दोनों कंपनियों के बीच चल रहे करीब 11 साल पुराने कानूनी विवाद की अधूरी और चुनिंदा जानकारी दी गई है। जोस्टेल के इन आरोपों के बाद ओयो आईपीओ पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें कि ओयो का संचालन करने वाली ओरावेल स्टेज का नाम सितंबर 2025 में बदलकर प्रिज्म कर दिया गया था। प्रिज्म 35 से अधिक देशों में 43 ब्रांड संचालित करती है।

क्या हैं जोस्टेल के आरोप?

जोस्टेल ने दावा किया कि यह मामला सिर्फ एक आम कमर्शियल विवाद नहीं है क्योंकि यह ओयो में लगभग 7% इक्विटी या उससे जुड़ी आर्थिक वैल्यू पर उसके दावे से जुड़ा है। यह विवाद दोनों कंपनियों के बीच असफल अधिग्रहण के बाद शुरू हुआ था। उसने तर्क दिया कि कानूनी कार्यवाही का नतीजा ओयो के कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन और मुकदमे से जुड़े जोखिम के बारे में निवेशकों की राय पर असर डाल सकता है, इसलिए IPO डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा विस्तृत जानकारी देना जरूरी है। कंपनी ने सेबी से अनुरोध किया है कि IPO प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से पहले वह यह जांच ले कि क्या दी गई जानकारी सेबी एक्ट और ICDR नियमों में बताई गई पूर्णता, निष्पक्षता और अहमियत की जरूरतों को पूरा करती है।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद साल 2015 में शुरू हुआ जब ओयो (Oyo) ने जोस्टेल (Zostel) के कामकाज को अपने हाथ में लेने के लिए एक नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट पर साइन किए। साल 2021 में एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने जोस्टेल के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि टर्म शीट नॉन-बाइंडिंग थी और इससे कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनते थे।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में टैक्स के मोर्चे पर राहत...केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशख

जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जोस्टेल की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। जोस्टेल के मुताबिक इस विवाद से जुड़ी अपीलें अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही हैं और ओयो के IPO डॉक्यूमेंट्स में इनका सही तरीके से खुलासा किया जाना चाहिए।

ओयो आईपीओ की डिटेल

हाल ही में ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म ने 6,650 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष संशोधित मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं। यह आईपीओ पूरी तरह नए शेयर के इश्यू पर आधारित होगा और इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में बिक्री पेशकश का कोई प्रावधान नहीं होने का मतलब है कि सॉफ्टबैंक की एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स, संस्थापक रितेश अग्रवाल, आरए हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, खजानाह, लाइटस्पीड, ग्रीनओक्स कैपिटल और पीक एक्सवी सहित मौजूदा शेयरधारक आईपीओ के जरिये अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के शेयर बाजार में त्राहिमाम, 6700 अंक से ज्यादा टूटा इंडेक्स
ये भी पढ़ें:सरकार का बड़ा फैसला… अब बदल गए PF क्लेम, ट्रांसफर और पेंशन समेत कई नियम

बता दें कि प्रिज्म ने दिसंबर 2025 में गोपनीय मार्ग व्यवस्था के तहत आईपीओ के मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। इस व्यवस्था के तहत कंपनी को इश्यू के आकार सहित उसकी प्रमुख जानकारियां सार्वजनिक होने से पहले गोपनीय रखने की सुविधा मिलती है। इसी महीने कंपनी को अपने पहले आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। यह आवेदन ऐसे समय आया है, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में वित्तीय प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों में कंपनी का परिचालन राजस्व 6,941 करोड़ रुपये रहा, जो समूचे वित्त वर्ष 2024-25 के 6,259 करोड़ रुपये के राजस्व से अधिक है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,