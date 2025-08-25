OYO IPO की जल्द हो सकती है एंट्री, 7-8 डॉलर के कीमत पर आ सकता है आईपीओ, कंपनी तैयार

IPO News Updates: होटल बिजनेस से जुड़ी कंपनी ओयो का आईपीओ (OYO IPO) आने जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी आईपीओ के सेबी के पास नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराएगी। रिपोर्ट के अनुसार ओयो का आईपीओ से 7 से 8 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आ सकता है।

IPO News Updates: होटल बिजनेस से जुड़ी कंपनी ओयो का आईपीओ (OYO IPO) आने जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी आईपीओ के सेबी के पास नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराएगी। रिपोर्ट के अनुसार ओयो का आईपीओ से 7 से 8 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आ सकता है। ओयो की अगली बोर्ड मीटिंग में आईपीओ को लेकर बोर्ड की मंजूरी भी ली जाएगी। जिससे आगे का रास्ता साफ हो पाए।

कंपनी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है? ओयो के प्रवक्ता ने कहा कि आईपीओ को लेकर सभी निर्णय उनका बोर्ड करेगा। प्रवक्ता ने बताया, “हम ओयो के DRHP या फिर आईपीओ से जुड़ी किसी टाइमलाइन पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय कंपनी का बोर्ड करेगा।”

7 से 8 बिलियन डॉलर हो सकता है वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ हफ्तों के दौरान ओयो ने अपने कई बैंकों के साथ वैल्यूएशन को लेकर चर्चा की है। सूत्रों की मानें तो 7 से 8 बिलियन डॉलर (70 रुपये प्रति शेयर) की वैल्यूएशन की बात सामने आई है। अगर इस वैल्यूएशन पर आईपीओ आता है तो यह कंपनी के मौजूदा EBITDA का 25 से 30 गुना अधिक होगा।

सॉफ्टबैंक ने IPO को लेकर की लंदन में बड़ी मीटिंग पीटीआई को मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, “सॉफ्टबैंक ने एक्सिस, सिटी, गोल्डमैन स्कैस, आईसीआईसीआई और जेफरिज के साथ लंदन में मार्केट सेंटीमेंट को लेकर चर्चा किया है। मार्केट को मूल्यांकन करने के बाद अब वो अपने निर्णय को लेकर काफी आश्वस्त हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग अगले हफ्ते होगी। जिसके प्रक्रियों को अंतिम चरण दिया जाएगा।” सॉफ्टबैंक ओयो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है।