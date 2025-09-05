1 पर 1 फ्री शेयर बांटने की तैयारी में Oyo, एक महीने में 25% उछल गए अनलिस्टेड शेयर

ओयो ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। ओयो के गैर सूचीबद्ध शेयर पिछले एक महीने में 25 पर्सेंट उछल गए हैं।

आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी ओयो ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। ओयो (Oyo) ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड अपने निवेशकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। ओयो के गैर सूचीबद्ध (अनलिस्टेड) शेयर पिछले एक महीने में 25 पर्सेंट उछल गए हैं। ओयो की पैरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड (Oracvel Stay Limited) है।

बोनस शेयर के हकदार होंगे यह निवेशक

कंपनी के नोटिस के मुताबिक, जिन शेयरधारकों का नाम 30 सितंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, वह बोनस शेयर के हकदार होंगे। ओयो ने हाइलाइट किया है कि लगातार दो साल प्रॉफिटैबिलिटी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के बाद ओयो का यह दूसरा बोनस शेयर इश्यू होगा। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

IPO के लिए मिली बोर्ड की मंजूरी

पिछले हफ्ते ही ओयो (Oyo) को नए सिरे से आईपीओ फाइलिंग के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। शेयर बाजार में उतरने की कंपनी की यह तीसरी कोशिश होगी। ओयो ने सबसे पहले साल 2021 में बाजार नियामक संस्था सेबी के पास आईपीओ के लिए अपने ड्रॉफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स फाइल किए थे। ओयो ने आईपीओ का साइज 8430 करोड़ रुपये रखा था। हालांकि, 2022 में कंपनी ने अपने प्लान को वापस ले लिया। ओयो ने दूसरी कोशिश साल 2023 में की और सेबी के पास कॉन्फिडेंशिल फाइलिंग की, जिसे 2024 में वापस ले लिया गया।