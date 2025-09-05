Oyo bonus Share investors may get 1 bonus Share company unlisted share jumped 25 Percent in a month 1 पर 1 फ्री शेयर बांटने की तैयारी में Oyo, एक महीने में 25% उछल गए अनलिस्टेड शेयर, Business Hindi News - Hindustan
ओयो ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। ओयो के गैर सूचीबद्ध शेयर पिछले एक महीने में 25 पर्सेंट उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:46 PM
आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी ओयो ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। ओयो (Oyo) ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड अपने निवेशकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। ओयो के गैर सूचीबद्ध (अनलिस्टेड) शेयर पिछले एक महीने में 25 पर्सेंट उछल गए हैं। ओयो की पैरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड (Oracvel Stay Limited) है।

बोनस शेयर के हकदार होंगे यह निवेशक
कंपनी के नोटिस के मुताबिक, जिन शेयरधारकों का नाम 30 सितंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, वह बोनस शेयर के हकदार होंगे। ओयो ने हाइलाइट किया है कि लगातार दो साल प्रॉफिटैबिलिटी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के बाद ओयो का यह दूसरा बोनस शेयर इश्यू होगा। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

IPO के लिए मिली बोर्ड की मंजूरी
पिछले हफ्ते ही ओयो (Oyo) को नए सिरे से आईपीओ फाइलिंग के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। शेयर बाजार में उतरने की कंपनी की यह तीसरी कोशिश होगी। ओयो ने सबसे पहले साल 2021 में बाजार नियामक संस्था सेबी के पास आईपीओ के लिए अपने ड्रॉफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स फाइल किए थे। ओयो ने आईपीओ का साइज 8430 करोड़ रुपये रखा था। हालांकि, 2022 में कंपनी ने अपने प्लान को वापस ले लिया। ओयो ने दूसरी कोशिश साल 2023 में की और सेबी के पास कॉन्फिडेंशिल फाइलिंग की, जिसे 2024 में वापस ले लिया गया।

वित्त वर्ष 2025 में करीब 1100 करोड़ रुपये रहा इबिट्डा
फाइनेंशियल ईयर 2025 में ओयो (Oyo) का इबिट्डा करीब 1100 करोड़ रुपये रहा, जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार का संकेत करता है। ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने मार्च में कंपनी के सीनियर लीडरशिप के साथ अपने पिछले इंटरनल कम्युनिकेशन में वित्त वर्ष 2026 के लिए टैक्स भुगतान के बाद 1100 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान जताया था।

Business Latest News Share Market Bonus Share
