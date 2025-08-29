Oyo board approves ipo plan third attempt for listing know plan आईपीओ के लिए Oyo बोर्ड की हरी झंडी, तीसरी बार लिस्टिंग का प्रयास, Business Hindi News - Hindustan
आईपीओ के लिए Oyo बोर्ड की हरी झंडी, तीसरी बार लिस्टिंग का प्रयास

आईपीओ के लिए Oyo बोर्ड की हरी झंडी, तीसरी बार लिस्टिंग का प्रयास

यह ओयो का आईपीओ लाने का तीसरा प्रयास होगा। कंपनी ने पहली बार 2021 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया था। इसके बाद साल 2023 में भी असफल प्रयास हुआ।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:53 PM
Oyo IPO Plan: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी-ओयो एक बार फिर से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए कदम बढ़ाने लगी है। इसी कड़ी में कंपनी ने बोर्ड की मंजूरी हासिल कर ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, ओयो ने आईपीओ योजनाओं के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

आईपीओ लाने का तीसरा प्रयास

यह ओयो का आईपीओ लाने का तीसरा प्रयास होगा। कंपनी ने पहली बार 2021 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया था। उस प्रयास में ओयो 8,430 करोड़ रुपये के आईपीओ का लक्ष्य लेकर चल रही थी। साल 2023 में सेबी के गोपनीय फाइलिंग रूट के जरिए ओयो का दूसरा प्रयास भी 2024 में रद्द कर दिया गया।

ईटी की मई महीने में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ओयो ने आईपीओ के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओयो ने प्रमुख शेयरधारक सॉफ्टबैंक के साथ बैठक के लिए पांच निवेश बैंकों से संपर्क किया है। बैंकों में एक्सिस कैपिटल के अलावा गोल्डमैन सैक्स, सिटी और जेफरीज शामिल थे।

ओयो का बदल रहा कलेवर

आपको बता दें कि ओयो एक नई मूल ब्रांड पहचान शुरू करने पर काम कर रहा है जो उसके बढ़ते सेग्मेंट को एकीकृत करेगी। इस साल की शुरुआत में, ओयो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितेश अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया मंच के माध्यम से अपनी मूल इकाई ओरावेल स्टेज लिमिटेड के लिए नाम के सुझाव मांगे थे। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया नाम समूह का नया नाम हो सकता है।

ओयो अपने प्रीमियम होटल और मध्यम-बाजार से लेकर प्रीमियम कंपनी-सेवा वाले होटल के लिए एक अलग ऐप पेश करने पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, क्योंकि इस सेग्मेंट ने भारत के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में भी तेजी से वृद्धि देखी है।

