₹10 से कम के इस शेयर ने किया कमाल! 1 साल में 1,174% रिटर्न देकर बनाया करोड़पति
मुख्य बातें
- आक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज (Oxford Industries) ने पिछले एक साल में करीब 1,174% का जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है
- ₹10 से कम कीमत वाला यह डेट-फ्री पेनी स्टॉक बाजार के सबसे बड़े मल्टीबैगर शेयरों में शामिल हो गया है
- हालांकि, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है और हाल के वित्तीय नतीजे कमजोर रहे हैं
अगर आपने एक साल पहले ₹10 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज (Oxford Industries) में निवेश किया होता, तो आज आपका पैसा करीब 12 गुना हो चुका होता। इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में लगभग 1,174.67% की शानदार छलांग लगाई है। ऐसे समय में जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और कई बड़े शेयर दबाव में हैं, तब इस पेनी स्टॉक की रैली ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि, इतनी तेज बढ़त के साथ जोखिम भी उतना ही बड़ा है।
पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न
ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के आंकड़ों के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज उन डेट-फ्री पेनी स्टॉक्स में शामिल है, जिनकी कीमत ₹10 से कम है और जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जो इसे अन्य कई छोटी कंपनियों से अलग बनाता है। फिलहाल, शेयर की कीमत करीब ₹9.56 के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ ₹5.7 करोड़ है। कंपनी टेक्सटाइल, अपैरल और एक्सेसरीज सेक्टर में कारोबार करती है।
हालांकि, सिर्फ शेयर की तेजी देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में कंपनी की तिमाही आय (Revenue) में 100% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध मुनाफा (Net Profit) केवल 0.92% बढ़ा है, यानी शेयर की कीमत में आई तेजी के मुकाबले कंपनी के बिजनेस में उतनी मजबूत ग्रोथ नहीं दिख रही है।
इतना ही नहीं, पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 34% टूट चुका है, जबकि एक हफ्ते में भी 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे साफ है कि इस शेयर में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा है और इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को बड़े जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
एक्सपर्ट का कहना है कि पेनी स्टॉक्स में अक्सर कम लिक्विडिटी, छोटे मार्केट कैप और सीमित कारोबार के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार बाजार की सकारात्मक धारणा, कम फ्लोट और अचानक बढ़ी खरीदारी भी ऐसे शेयरों को बहुत कम समय में कई गुना ऊपर पहुंचा देती है। लेकिन, अगर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत नहीं हों, तो ऐसी तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाती।
इसलिए, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज की 1,174% की रैली निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन निवेशकों को केवल रिटर्न देखकर निवेश करने के बजाय कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का भी अच्छी तरह मूल्यांकन करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन इनमें नुकसान का जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। ऐसे शेयरों में निवेश हमेशा अपनी जोखिम क्षमता और पूरी जानकारी के आधार पर ही करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।