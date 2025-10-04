Own a home and save up to 1 lakh 80k rs under PMAY interest subsidy scheme know detail होम लोन पर ₹1.80 लाख की सब्सिडी, मोदी सरकार की स्कीम से पूरा होगा घर का सपना, Business Hindi News - Hindustan
होम लोन पर ₹1.80 लाख की सब्सिडी, मोदी सरकार की स्कीम से पूरा होगा घर का सपना

जिन परिवारों की सालाना आय EWS वर्ग में 3 लाख रुपये तक, LIG में 6 लाख रुपये तक और MIG में 9 लाख रुपये तक है, वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना को चार कैटेगरी में बांटा गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:51 PM
घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। अब यह सपना साकार करना आसान भी नहीं है। हालांकि, मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी उम्मीद की किरण बनी हुई है। योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) शुरू की गई थी। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को होम लोन पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

किसके लिए है योजना

जिन परिवारों की सालाना आय EWS वर्ग में 3 लाख रुपये तक, LIG में 6 लाख रुपये तक और MIG में 9 लाख रुपये तक है, वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना को चार कैटेगरी में बांटा गया है। ये क्रमश: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

यह राशि सीधे लोन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पांच किस्तों में भेजी जाएगी। शर्त यह है कि लोन एक्टिव हो और लोन की आधी से ज्यादा राशि बाकी हो। बैंक यह सब्सिडी सीधे लोन की मूल राशि से घटा देगा, जिससे कर्जदार की EMI अपने आप कम हो जाएगी। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पहले से किसी भी शहर या गांव में पक्का घर नहीं है।

आसान भाषा में समझें तो अगर कोई परिवार 8 लाख रुपये तक का होम लोन लेता है, तो उस पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी से लोन की लागत करीब 1.80 लाख रुपये तक घट जाएगी। यह छूट केवल लोन की पहली ₹8 लाख की राशि पर मिलेगी। यानी अगर आपने 10 या 12 लाख का होम लोन लिया है, तो भी सब्सिडी केवल 8 लाख तक पर ही मिलेगी। यह सब्सिडी ब्याज के बोझ को कम करके दी जाएगी और इसे 12 साल की अवधि में गिना गया है।

