15 दिन में 95% चढ़ा भाव, छप्परफाड़ रिटर्न से निवेशक खुश, शेयरों का दाम ₹50 से कम

Multibagger Stock: बीते 15 कारोबारी दिन से जिस एक कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है वह ओसिया हायपर रिटेल (Osia Hyper Retail) है। इन 15 कारोबारी दिनों के दौरान इस स्टॉक की कीमतों में करीब 95 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल चुकी है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:05 PM
Multibagger Stock: बीते 15 कारोबारी दिन से जिस एक कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है वह ओसिया हायपर रिटेल (Osia Hyper Retail) है। इन 15 कारोबारी दिनों के दौरान इस स्टॉक की कीमतों में करीब 95 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल चुकी है। शुक्रवार को एनएसई में यह स्टॉक 22.31 रुपये पर ओपन हुआ था। लेकिन खुलते ही कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। जिसके बाद शेयरों का भाव 23.42 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

एंजल वन से जुड़े राजेश भोसले कहते हैं कि यह स्टॉक अब 200 डे SMA के करीब है। बीते एक हफ्ते मे कंपनी के शेयरों में 33.83 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप 385.43 करोड़ रुपये का है।

अगस्त के महीने में कंपनी के बोर्ड ने कई फैसले किए थे। इसमें कई वित्तीय और कॉरपोरेट से जुड़े मामले भी थी। कंपनी के बोर्ड ने कई अलग माध्यमों से फंड जुटाने के लिए अप्रूवल दिया है। इसमें क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) भी है। कंपनी का लक्ष्य 200 करोड़ रुपये इस माध्यम से जुटाने में है। वहीं, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश है।

2023 में हुआ था कंपनी के शेयरों का बंटवारा

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2023 में हो चुका है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

इस कंपनी का 52 वीक हाई 50.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 11.31 रुपये है। बता दें, बीते एक साल में यह स्टॉक 38 प्रतिशत गिरा है। वहीं, 5 साल में महज 87 प्रतिशत का ही रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

