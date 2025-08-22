Osia Hyper Retail Ltd hit upper circuit after this news came out 5 दिन से इस ₹15 से कम की कीमत वाले स्टॉक पर लग रहा अपर सर्किट, इस हलचल की जानें वजह, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Osia Hyper Retail Ltd hit upper circuit after this news came out

5 दिन से इस ₹15 से कम की कीमत वाले स्टॉक पर लग रहा अपर सर्किट, इस हलचल की जानें वजह

स्मॉल कैप कंपनी ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Ltd) के शेयरों में आज फिर से अपर सर्किट लगा है। आज लगातार 5वां कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

Tarun Pratap Singh मिंटFri, 22 Aug 2025 02:55 PM
आज शेयरों में लगा है है अपर सर्किट

एनएसई में कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 14.41 रुपये के लेवल पर खुला था। ओपन होते ही इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया है। इससे पहले गुरुवार को एनएसई में यह स्टॉक 13.73 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

ये भी पढ़ें:बाजार की गिरावट में भी क्यों 3% से अधिक चढ़ा यह रेलवे स्टॉक

5 दिन में 21% चढ़ा भाव

15 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्मॉल कैप स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। बीते 5 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 50.45 रुपये (30 सितंबर 2024) और 52 वीक लो लेवल 11.31 रुपये (14 अगस्त 2025) है। कंपनी का मार्केट कैप 237.15 करोड़ रुपये का है।

पिछले एक साल में Osia Hyper Retail Limited के शेयरों की कीमतों में 51 प्रतिशत की गिरावट आई है।

चर्चा में क्यों हैं स्टॉक?

कंपनी एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड की मीटिंग 23 अगस्त को प्रस्तावित है। बोर्ड 650 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव पर फैसला करेगा। यह पैसा क्यूआईबी, कंवर्टिबल वारेंट्स आदि के जरिए जुटाया जा सकता है।

2023 में इस कंपनी के शेयरों को हुआ था बंटवारा

इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में बंटवारा हो चुका है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2023 में हुआ था। यह स्टॉक 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 10 रुपये से 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। बता दें, एनएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी ने एक बार भी निवेशकों को ना तो डिविडेंड दिया है। और ना ही बोनस शेयर दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

