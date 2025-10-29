GMP ₹800 के पार दिखा रहा है लिस्टिंग, आज से ओपन हुआ IPO, क्या दांव लगाने का है इरादा

संक्षेप: IPO News: आज 29 अक्टूबर को Orkla India Ltd का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 1667.54 करोड़ रुपये है।

IPO News: आज 29 अक्टूबर को Orkla India Ltd का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 1667.54 करोड़ रुपये है। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आइए डीटेल्स में जान लेते हैं इस आईपीओ के विषय में ...

क्या है प्राइस बैंड कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से 730 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 20 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14600 रुपये का दांव लगाना होगा। कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को प्रति शेयर 69 रुपये की छूट दी गई है। बता दें, यह आईपीओ 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा।

77 रुपये चल रहा है जीएमपी Orkla India Ltd के आईपीओ की स्थिति ग्रे मार्केट में अब अच्छी है। हालांकि पहले के मुकाबले कंपनी के जीएमपी में गिरावट आई है। इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 77 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 800 रुपये के पार हो सकती है। एक वक्त पर कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 145 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। तब से अबतक जीएमपी लगभग आधा हो गया है।

Orkla India Ltd का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए 35 प्रतिशत और एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है।

कंपनी ने ICICI Securities Ltd को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।