Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Orkla India IPO fully susbcribe day 2 check latest gmp and other details
2 दिन में ही पूरी तरह भर गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹66 प्रीमियम पर पहुंचा भाव, कल तक मौका

2 दिन में ही पूरी तरह भर गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹66 प्रीमियम पर पहुंचा भाव, कल तक मौका

संक्षेप: IPO दूसरे दिन ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का यह इश्यू बुधवार, 29 अक्टूबर को खुला था और गुरुवार दोपहर 12:40 बजे तक इसे 1.54 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹66 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Thu, 30 Oct 2025 04:15 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Orkla India IPO: एमटीआर फूड्स की पैरेंट कंपनी ओर्कला इंडिया के आईपीओ को निवेशकों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ₹1,667.54 करोड़ का IPO दूसरे दिन ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का यह इश्यू बुधवार, 29 अक्टूबर को खुला था और गुरुवार दोपहर 12:40 बजे तक इसे 1.54 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹66 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मजबूत निवेशक प्रतिक्रिया

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों ने 2,46,93,620 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि कंपनी ने 1,59,99,104 शेयरों की पेशकश की थी। रिटेल निवेशकों ने इसे 1.53 गुना सब्सक्राइब किया। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NIIs) ने 3.57 गुना सब्सक्राइब किया और कर्मचारी वर्ग ने 5.02 गुना सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने केवल 3% सब्सक्रिप्शन किया है। IPO के लिए बिडिंग शुक्रवार, 31 अक्टूबर को बंद होगी।

कितना है प्राइस बैंड

ओर्कला इंडिया अपने शेयरों को ₹695-₹730 प्रति शेयर के प्राइस बैंड में पेश कर रही है। निवेशकों को कम से कम 20 शेयरों और उसके गुणकों में आवेदन करना होगा। यह पूरा इश्यू ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारक 2,28,43,004 इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। IPO से पहले कंपनी ने ₹499.6 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें 30 संस्थागत निवेशकों को ₹730 प्रति शेयर की दर से 68,43,900 शेयर आवंटित किए गए। QIBs के लिए 50%, NIIs के लिए 15% और रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सेदारी रिजर्व है।

कंपनी का कारोबार

बेंगलुरु स्थित इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी। कंपनी का व्यवसाय फूड प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत रेंज — नाश्ते से लेकर डिनर, स्नैक्स, पेय पदार्थ और डेज़र्ट्स तक फैला है। इसकी प्रमुख ब्रांड्स में एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक शामिल हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।