इंडियन रेलवे ने दिया ₹60 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में 7.4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम

ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर (Oriental Rail Infrastructure) के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर है। आज शुक्रवार को यह स्टॉक दिन में 7.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 170 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Fri, 29 Aug 2025 04:51 PM
इंडियन रेलवे ने दिया ₹60 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में 7.4% की तेजी, भाव 200 रुपये से कम

ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर (Oriental Rail Infrastructure) के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर है। आज शुक्रवार को यह स्टॉक दिन में 7.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 170 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। मार्केट के बंद होने के समय पर ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का भाव बीएसई में 4.39 प्रतिशत की उछाल के बाद 165.15 रुपये के लेवल पर था। बता दें, आज शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं।

रेलवे ने दिया है काम

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है उनकी सब्सिडियरी ओरिएंटल फाउंड्री को कुल 60 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को बीजी बोगी वैगन्स के लिए 1,05,000 कॉन्सटैंट साइड बियरर्स का उत्पादन करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट को 18 महीने के अंदर पूरा करना है। बता दें, कंपनी को यह काम रेलवे से मिला है।

पिछला एक साल इस कंपनी के शेयरों के लिए रहा मुश्किलों भरा

बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में ओरिएंटल रेल इंफ्रा के शेयरों का भाव 48 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 369.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 137.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1090.96 करोड़ रुपये का है। 5 साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 294.62 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

28 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी

कंपनी शेयर बाजार में 28 अगस्त 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। कंपनी ने एक शेयर पर 10 पैसे का डिविडेंड देने का फैसला किया था। इस रेलवे स्टॉक ने बीते साल भी एक्स-डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 पैसे का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

