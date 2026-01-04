Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Orient Technologies Ltd will give one share bonus record date 6 jan 2025
10 पर मिलेगा 1 फ्री शेयर, रिकॉर्ड डेट कल, शेयरों में हलचल

संक्षेप:

Bonus Share: शेयर बाजार में कंपनी कल यानी सोमवार को ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Orient Technologies Ltd) एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। इस नई नवेली कंपनी ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 500 रुपये से कम का है।

Jan 04, 2026 02:03 pm IST
कल है रिकॉर्ड डेट

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 शेयर पर एक शेयर बोनस योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने 30 दिसंबर 2025 को बताया था कि 5 जनवरी 2025 दिन सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कल रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें 10 शेयर पर एक शेयर फ्री मिलेंगे। बता दें, कंपनी पहली बार योग्य निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। कंपनी ने 2024 में योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1.80 रुपये का डिविडेंड दी थी।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर बीएसई में 2.83 प्रतिशत की तेजी के बाद 447.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों का भाव बढ़ा है। 6 महीने में ओरिएंट टेक्नेलॉजी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों 29 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 674.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 294.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1862 करोड़ रुपये का है।

सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 73.24 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 26.76 प्रतिशत है। इससे पहले जून तिमाही के दौरान भी यह हिस्सेदारी थी। बता दें, सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 272.81 करोड़ रुपये रहा था। जबकि इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.17 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

