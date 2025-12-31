1 पर 10 बोनस शेयर देने जा रही यह दिग्गज कंपनी, रिकॉर्ड डेट का ऐलान, 40% चढ़ा शेयर
Orient Technologies Ltd: ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज बुधवार को 18% तक चढ़ गए और 464.30 रुपये पर पहुंच गए। इससे पहले बीते मंगलवार को भी इस शेयर में 20 पर्सेंट की तेजी थी। यानी सिर्फ दो ही दिन में यह शेयर करीबन 40% तक चढ़ गया है। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है। अब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है।
क्या है डिटेल
कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए 5 जनवरी, 2026 को रिकॉर्ड तिथि तय की थी। सोमवार को, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज को शेयरधारकों से बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मिल गई। साल-दर-साल आधार पर, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत में 10.18 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि कैलेंडर वर्ष 2025 में एनएसई निफ्टी 50 में 10.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सत्र में अब तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के 7.407 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ है।
निवेशकों को फायदा
बता दें कि एक कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करने के लिए बोनस शेयर जारी करती है। बोनस शेयर जारी करने से जारी और स्वामित्व वाले शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है। इससे शेयर की समग्र तरलता बढ़ जाती है और अन्य निवेशकों के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना आसान हो जाता है, जिससे शेयर में मजबूत वृद्धि की संभावना बनती है। बोनस शेयर जारी करने से निवेशकों का शेयर पर भरोसा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और विकास क्षमता को दर्शाता है। बोनस शेयर मूल रूप से कंपनी द्वारा अपने भंडार से दिए जाने वाले मुफ्त शेयर होते हैं। बोनस शेयर के लिए पात्र होने के लिए निवेशकों के पास रिकॉर्ड तिथि पर कंपनी के शेयर होने चाहिए।