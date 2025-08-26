Orient Technologies Ltd Share price jumped 1 percent after gets 30 crore rupee work order इस कंपनी को मिला ₹30 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 1% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Orient Technologies Ltd Share price jumped 1 percent after gets 30 crore rupee work order

इस कंपनी को मिला ₹30 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 1% चढ़ा भाव

इस साल जिन कंपनियों के लिए निराशाजनक रहा है। उसमें से ओरिएंट टेक्नोलॉजी (Orient Technologies Ltd) के शेयर भी शामिल है। लेकिन आज इन सुस्त शेयरों ने चाल बदली है। वह भी तब जब घरेलू बाजार को बुरा हाल है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 12:13 PM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी को मिला ₹30 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 1% चढ़ा भाव

इस साल जिन कंपनियों के लिए निराशाजनक रहा है। उसमें से ओरिएंट टेक्नोलॉजी (Orient Technologies Ltd) के शेयर भी शामिल है। लेकिन आज इन सुस्त शेयरों ने चाल बदली है। वह भी तब जब घरेलू बाजार को बुरा हाल है। बता दें, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है।

30.81 करोड़ रुपये का मिला है काम

कंपनी ने आज मंगलवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 30.81 करोड़ रुपये का काम उन्हें दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मिला है। कंपनी को यह काम नेटवर्क, बैकअप और स्टोरेज डिवाइज के सालाना मेंटनेंस का काम है। यह काम एनआईए डाटा सेंटर पर अगले 3 साल तक करना है।

ये भी पढ़ें:62% टूट गया है HDFC Bank का शेयर? अगर नहीं, तो क्यों कम हुए दाम

शेयर बाजार में आज 1% चढ़ा स्टॉक

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों की कीमतों में आज 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को बीएसई में यह स्टॉक 311.35 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 313.80 रुपये के लेवल तक पहुंच गया है।

ओरिएंट टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, इस साल अबतक यह स्टॉक 36.36 प्रतिशत टूट चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 674.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 247.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1296.10 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, भाव 10 रुपये

प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना हिस्सा?

ओरिएंट टेक्नोलॉजी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कंपनी नवंबर 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1.80 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, इस कंपनी में जून तिमाही के अंत तक 73.24 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास थी। वहीं, 26.76 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक के पास थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।