इस कंपनी को मिला ₹30 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 1% चढ़ा भाव

इस साल जिन कंपनियों के लिए निराशाजनक रहा है। उसमें से ओरिएंट टेक्नोलॉजी (Orient Technologies Ltd) के शेयर भी शामिल है। लेकिन आज इन सुस्त शेयरों ने चाल बदली है। वह भी तब जब घरेलू बाजार को बुरा हाल है। बता दें, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है।

30.81 करोड़ रुपये का मिला है काम कंपनी ने आज मंगलवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 30.81 करोड़ रुपये का काम उन्हें दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मिला है। कंपनी को यह काम नेटवर्क, बैकअप और स्टोरेज डिवाइज के सालाना मेंटनेंस का काम है। यह काम एनआईए डाटा सेंटर पर अगले 3 साल तक करना है।

शेयर बाजार में आज 1% चढ़ा स्टॉक ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों की कीमतों में आज 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को बीएसई में यह स्टॉक 311.35 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 313.80 रुपये के लेवल तक पहुंच गया है।

ओरिएंट टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, इस साल अबतक यह स्टॉक 36.36 प्रतिशत टूट चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 674.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 247.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1296.10 करोड़ रुपये का है।

प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना हिस्सा? ओरिएंट टेक्नोलॉजी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कंपनी नवंबर 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1.80 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, इस कंपनी में जून तिमाही के अंत तक 73.24 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास थी। वहीं, 26.76 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक के पास थी।