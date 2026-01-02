बोनस शेयर देने जा रही कंपनी, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट, 5 दिन में 43% चढ़ गए शेयर

संक्षेप: ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को 10% से अधिक के उछाल के साथ 482.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 43% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर देगी।

स्मॉलकैप कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 482.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 43 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 10 शेयर पर अपने निवेशकों को 1 बोनस शेयर बांटेगी।

पहली बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज (Orient Technologies) पिछले साल अगस्त में अपनी लिस्टिंग के बाद से पहली बार बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट सोमवार 5 जनवरी 2026 फिक्स की है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.24 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.76 पर्सेंट है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 674.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.25 रुपये है। स्मॉलकैप कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप शुक्रवार 2 जनवरी को 1970 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।