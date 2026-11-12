₹10 से कम के इस शेयर में तेजी, कंपनी ने पेश किए दमदार Q2 नतीजे
मुख्य बातें
- ओरिएंट ग्रीन पावर ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के नतीजे जारी किए
- कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कुल आय में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी दर्ज की
- इस दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर ₹147 करोड़ हो गई
Orient Green Power Company Ltd: शेयर बाजार में गुरुवार को ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ₹10 से कम कीमत वाला यह पेनी स्टॉक कारोबार के दौरान करीब 4.50% तक चढ़ गया। गुरुवार को NSE पर शेयर ₹9.42 के भाव पर खुला और कुछ ही मिनटों में ₹9.75 का इंट्राडे हाई छू लिया। हालांकि, ऊपरी स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते शेयर में थोड़ी गिरावट आई। थी। बता दें कि शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं।
Q2 नतीजों के बाद चर्चा में आया शेयर
ओरिएंट ग्रीन पावर ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कुल आय में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर ₹147 करोड़ हो गई। वहीं, कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 12% बढ़कर ₹117 करोड़ पर पहुंच गया। इन आंकड़ों से कंपनी के ऑपरेशनल कारोबार में सुधार के संकेत मिले हैं। करीब ₹1,100 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के नतीजों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।
₹100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के मुताबिक, H1 FY27 में उसने ₹100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया है। खास बात यह है कि पिछले साल की पहली छमाही में कंपनी को ₹16 करोड़ की एकमुश्त अतिरिक्त आय हुई थी, जबकि इस साल का मुनाफा ऐसी किसी विशेष आय के बिना दर्ज किया गया है। पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2% और एबिटा करीब 4% बढ़ा है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में नेट प्रॉफिट कम रहा। इसकी मुख्य वजह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में मिली ₹16 करोड़ की एकमुश्त अतिरिक्त आय है।
बेहतर हवा और नई कैपासिटी से बढ़ा पावर प्रोडक्शन
कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में हवा की उपलब्धता पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर रही। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई सोलर और विंड पावर परियोजनाओं से भी बिजली उत्पादन बढ़ा। इसका फायदा यह हुआ कि पिछली तिमाही में बिजली उत्पादन में जो कमी देखने को मिली थी, उसकी भरपाई हो गई। कंपनी के मुताबिक, इस बार उत्पादन में मामूली सरप्लस भी दर्ज किया गया। बेहतर मौसम और नई परियोजनाओं के चलते कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है।
विंड प्रोजेक्ट भी जल्द होगा पूरा
कंपनी ने 17.6 MW क्षमता वाला नया सोलर प्लांट सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। इससे पहले कंपनी 7 MW का सोलर प्लांट भी शुरू कर चुकी थी। इस तरह कंपनी ने राइट्स इश्यू के तहत तय किए गए लक्ष्यों में से एक अहम लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, कंपनी की 7.8 MW पुराने विंड टर्बाइन को रिपावरिंग करने की परियोजना भी अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुराने टर्बाइन की कार्यक्षमता और बिजली उत्पादन को बेहतर बनाना है। जरूरी नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद इसे आगामी तिमाही में शुरू किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने H1 FY27 के दौरान 6.6 MW की अतिरिक्त विंड पावर क्षमता बढ़ाने के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इन परियोजनाओं से आने वाले समय में कंपनी की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें