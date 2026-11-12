₹10 से कम के इस शेयर में तेजी, कंपनी ने पेश किए दमदार Q2 नतीजे

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Orient Green Power Company Ltd: शेयर बाजार में गुरुवार को ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ₹10 से कम कीमत वाला यह पेनी स्टॉक कारोबार के दौरान करीब 4.50% तक चढ़ गया। गुरुवार को NSE पर शेयर ₹9.42 के भाव पर खुला और कुछ ही मिनटों में ₹9.75 का इंट्राडे हाई छू लिया। हालांकि, ऊपरी स्तरों पर निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते शेयर में थोड़ी गिरावट आई। थी। बता दें कि शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं।

Q2 नतीजों के बाद चर्चा में आया शेयर ओरिएंट ग्रीन पावर ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कुल आय में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर ₹147 करोड़ हो गई। वहीं, कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 12% बढ़कर ₹117 करोड़ पर पहुंच गया। इन आंकड़ों से कंपनी के ऑपरेशनल कारोबार में सुधार के संकेत मिले हैं। करीब ₹1,100 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के नतीजों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

₹100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के मुताबिक, H1 FY27 में उसने ₹100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया है। खास बात यह है कि पिछले साल की पहली छमाही में कंपनी को ₹16 करोड़ की एकमुश्त अतिरिक्त आय हुई थी, जबकि इस साल का मुनाफा ऐसी किसी विशेष आय के बिना दर्ज किया गया है। पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2% और एबिटा करीब 4% बढ़ा है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में नेट प्रॉफिट कम रहा। इसकी मुख्य वजह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में मिली ₹16 करोड़ की एकमुश्त अतिरिक्त आय है।

बेहतर हवा और नई कैपासिटी से बढ़ा पावर प्रोडक्शन कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में हवा की उपलब्धता पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर रही। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई सोलर और विंड पावर परियोजनाओं से भी बिजली उत्पादन बढ़ा। इसका फायदा यह हुआ कि पिछली तिमाही में बिजली उत्पादन में जो कमी देखने को मिली थी, उसकी भरपाई हो गई। कंपनी के मुताबिक, इस बार उत्पादन में मामूली सरप्लस भी दर्ज किया गया। बेहतर मौसम और नई परियोजनाओं के चलते कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है।