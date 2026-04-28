1 दिन में 15% चढ़ा ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक, 52 हफ्ते के लो से 64% तक उछला शेयर; आपका है दांव?
ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी (Orient Green Power) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां यह स्टॉक 1 दिन में करीब 15.43% तक उछल गया। कंपनी के EPC प्रोजेक्ट पूरा होने और मजबूत बिजनेस अपडेट्स के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ये शेयर 52 हफ्ते के लो से करीब 64% की रिकवरी कर चुका है।
ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी (Orient Green Power Company) के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हाल ही में ओरिएंट (Orient Green Power Company) के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मंगलवार के कारोबार में कंपनी का शेयर करीब 17% तक चढ़ गया और ₹13.11 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, यह शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर ₹7.98 से करीब 64% तक रिकवर कर चुका है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी की सब्सिडियरी गामा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड (Gamma Green Power Private Limited) का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है। कंपनी ने बताया कि उसने रेंफ्रा एनर्जी इंडिया लिमिटेड (Renfra Energy India Limited) के साथ किया गया EPC (Engineering, Procurement and Construction) कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 3.3 मेगावॉट के 3 विंड टरबाइन लगाए गए हैं, जिससे कुल 9.9 मेगावॉट की क्षमता जुड़ी है।
कंपनी के मुताबिक सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और प्रोजेक्ट का कमिशनिंग भी तय समय के अंदर पूरा हो गया है। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद मजबूत होगी।
शेयर में तेजी के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा रहा, जिससे साफ है कि निवेशकों की इसमें अच्छी दिलचस्पी बनी हुई है। हालांकि, दिन के दौरान थोड़ी मुनाफावसूली भी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करता रहा।
शेयर परफॉर्मेंस ?
ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी (Orient Green Power Company) के शेयरों में हाल ही में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज 28 अप्रैल 2026 को ये शेयर करीब 15.70% उछलकर ₹12.97 पर पहुंच गया, जो स्ट्रॉन्ग खरीदारी और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। खास बात यह है कि यह स्टॉक अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर से पहले ही करीब 60% से ज्यादा रिकवरी कर चुका है।
यह रैली कंपनी के मजबूत प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन, कैपेसिटी विस्तार और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग के चलते आई है। अगर कंपनी इसी तरह प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करती रही, तो आगे भी शेयर में ग्रोथ की संभावनाएं बनी रह सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।