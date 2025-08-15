1695% की तूफानी तेजी, 118 रुपये से 2100 के पार पहुंचे सोलर कंपनी के शेयर
ओरियाना पावर के शेयर दो साल में 1695% से अधिक उछल गए हैं। आईपीओ में ओरियाना पावर के शेयर का दाम 118 रुपये था। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को 2125 रुपये पर बंद हुए हैं।
सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी ओरियाना पावर दो साल पहले ही शेयर बाजार में उतरी है। सोलर कंपनी ने दो साल में ही अपने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। कंपनी के शेयर दो साल में 1695 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। आईपीओ में ओरियाना पावर के शेयर का दाम 118 रुपये था। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को 2125 रुपये पर बंद हुए हैं। ओरियाना पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2797 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1000 रुपये है।
सोलर कंपनी के आईपीओ पर लगा था 176 गुना से ज्यादा दांव
ओरियाना पावर (Oriana Power) का आईपीओ 1 अगस्त 2023 को खुला था और यह 3 अगस्त 2023 तक ओपन रहा। आईपीओ में ओरियाना पावर के शेयर का दाम 118 रुपये था। कंपनी का आईपीओ टोटल 176.58 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 204.04 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशक (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 251.74 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ओरियाना पावर लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 72.16 गुना दांव लगा।
पहले ही दिन निवेशकों को हुआ 168% का फायदा
ओरियाना पावर लिमिटेड (Oriana Power) के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर 302 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ 317.10 रुपये पर बंद हुए। यानी, 118 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले ओरियाना पावर के शेयर पहले ही दिन 168.73% चढ़ गए। ओरियाना पावर के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स सिर्फ 1 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 1200 शेयर थे। यानी, रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए 141,600 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा।