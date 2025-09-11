इस शेयर ने 1 ही दिन में 36% की भरी उड़ान, कंपनी का फाउंडर बन गया दुनिया का सबसे बड़ा रईस

Oracle share Price: ओरेकल के शेयर एक ही दिन में 36% की उड़ान भरकर कंपनी के फाउंडर को दुनिया का सबसे बड़ा रईस बना दिया। यह उड़ान कंपनी द्वारा आने वाले सालों में मजबूत रेवन्यू ग्रोथ के अनुमान के बाद देखने को मिली।

ओरेकल के शेयर एक ही दिन में करीब 36% की उड़ान भरकर कंपनी के फाउंडर को दुनिया का सबसे बड़ा रईस बना दिया। यह उड़ान कंपनी द्वारा आने वाले सालों में मजबूत रेवन्यू ग्रोथ के अनुमान के बाद देखने को मिली। शेयरों ने 35.95% की छलांग लगाकर $328.33 प्रति शेयर का स्तर छू लिया, जो 1992 के बाद से इसकी सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त है। इस तेजी के साथ, ओरेकल का मार्केट कैप बढ़कर $922 अरब हो गया, जो Eli Lilly, रेपी मॉर्गन चेस और वॉलमार्ट के वैल्युएशन से भी आगे है। बता दें ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन ने बुधवार को दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज अपने नाम कर लिया। उन्होंने एलन मस्क को पछाड़ दिया।

क्लाउड बिजनेस ने दिखाई रोशनी कंपनी ने अपने क्लाउड बिजनेस के लिए एक आशावादी रूपरेखा जारी की, जिसके बाद शेयरों ने 1992 के बाद से अपना सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया। इससे AI कंप्यूटिंग की मांग को समर्थन देने की दौड़ में इस सॉफ्टवेयर निर्माता की स्थिति मजबूत हुई है। ओरेकल, जो अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है, ने हाल ही में क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र में सफलता हासिल की है और अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों से कंपटिशन करते हुए AI कंप्यूटिंग शक्ति का एक प्रमुख प्रदाता बनकर उभर रहा है।

कौन हैं ओरेकल के बड़े ग्राहक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने OpenAI के साथ एक समझौता किया है जिसमें वह 4.5 गीगावॉट डेटा सेंटर क्षमता प्रदान करेगी, जो लाखों अमेरिकी घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को बताया कि यह अनुबंध पांच साल में $300 अरब का होगा। ओरेकल के अन्य प्रमुख क्लाउड ग्राहकों में एनवीडिया और बाइट डांस की TikTok भी शामिल है।

रिकॉर्ड बुकिंग और भविष्य की योजनाएं इन सौदों ने 'रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन' को वित्तीय पहली तिमाही के अंत तक $455 अरब तक पहुंचाने में मदद की। ओरेकल के मुताबिक, यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में चार गुना अधिक और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार गूगल के बैकलॉग से लगभग चार गुना है। इससे संकेत मिलता है कि ओरेकल की क्लाउड-विकास दर Google से अधिक होने की उम्मीद है।

Oracle की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सफ्रा कैट्ज ने कहा कि कंपनी ने तिमाही में तीन अलग-अलग ग्राहकों के साथ चार अरबों-डॉलर के कांट्रैक्ट पर साइन किए और आने वाले महीनों में कई अतिरिक्त ग्राहकों को जोड़ने की उम्मीद है। कैट्ज़ ने यह भी कहा कि हाल की और आगामी बुकिंग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ते क्लाउड इनफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस वित्तीय वर्ष में यह डिवीजन 77% बढ़कर $18 अरब तक पहुंच जाएगा और मई 2030 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक $144 अरब के वार्षिक राजस्व तक पहुंचने तक तेजी से बढ़ना जारी रखेगी।