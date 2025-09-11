भारत की तीन बड़ी आईटी कंपनियों के बराबर इस कंपनी ने एक ही दिन में की कमाई, रचा इतिहास
ह बढ़त इतनी विशाल थी कि कंपनी के सह-संस्थापक ने कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अपने सिर पर सजा लिया। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे एक ही दिन की शेयर बाजार की रैली किसी अरबपति की संपत्ति को बदलकर वैश्विक अमीरी की सूची में बड़े उलटफेर करा सकती है।
Oracle Corp Share: अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गज ओरेकल के शेयर ने बुधवार को शेयर बाजार में ऐसा चमत्कार दिखाया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी के शेयरों में 244 बिलियन डॉलर (करीब 20 लाख करोड़ रुपये) की ऐतिहासिक रैली ने न सिर्फ निवेशकों को चौका दिया बल्कि कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान सॉफ्टवेयर कंपनियों में और मजबूत स्थिति दिलाई। यह बढ़त इतनी विशाल थी कि Oracle के सह-संस्थापक लैरी एलिसन ने कुछ समय के लिए एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अपने सिर पर सजा लिया। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे एक ही दिन की शेयर बाजार की रैली किसी अरबपति की संपत्ति को बदलकर वैश्विक अमीरी की सूची में बड़े उलटफेर करा सकती है।
बता दें कि इस रैली की खास बात यह है कि Oracle की यह एक दिन की मार्केट कैप बढ़ोतरी भारत की शीर्ष तीन आईटी कंपनियों (TCS, इंफोसिस और HCL Tech) के कुल मार्केट वैल्यू के बराबर है। यानी, सिर्फ एक दिन में Oracle ने उतनी संपत्ति बना दी जितनी भारत की तीन बड़ी आईटी कंपनियों ने मिलकर सालों में बनाई है।
शेयरों में तेजी की वजह
बता दें कि ओरेकल के शेयर में तेजी की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। दरअसल, कंपनी ने अगस्त तिमाही में चार बड़े मल्टी-बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, जिससे इसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की आय इस साल 77% बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि अमेरिकी सॉफ्टवेयर दिग्गज ओरेकल के शेयर बुधवार को वॉल स्ट्रीट के ओवरनाइट सेशन में लगभग 36% की भारी तेजी के साथ बंद हुए। कंपनी ने निवेशकों को बड़ा भरोसा दिया है कि उसका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस आने वाले वर्षों में जबरदस्त रफ्तार पकड़ेगा। कंपनी का अनुमान है कि उसका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से होने वाला राजस्व वित्त वर्ष 2025 में 10.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 144 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह प्रोजेक्शन निवेशकों के बीच भारी उत्साह लेकर आया और इसका असर सीधे शेयरों पर दिखा।
तेजी का नतीजा यह रहा कि कंपनी के शेयरों ने एक ही दिन में 244 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की। इसके साथ ही कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू 922 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में और भी मजबूत स्थान दिलाता है।