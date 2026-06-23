Oracle Layoff: ओरेकल ने 12000 लोगों को नौकरी से निकाला, AI की वजह से हुई छंटनी!
मुख्य बातें
- Oracle Layoff: दिग्गज कंपनी ओरेकल ने 12000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है
- मई के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है
Oracle Layoff: पिछले 12 महीने में ओरेकल ने 12000 नौकरियों की कटौती की है। यह संख्या पिछली बार आई जानकारी से भी अधिक है। बता दें, इसमें वह भी संख्या शामिल है जिनकी नौकरी AI की वजह से भी गई है। इनका काम अब AI टूल्स कर रहे हैं। सोमवार को कंपनी ने रेगुलेटरी को दी जानकारी में कहा है, 'एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने और लागू करने का परिणाम आया है। नौकरियों में कटौती हुई है।'
कंपनी के पास अब कितने बचे कर्मचारी
31 मई के डाटा के अनुसार दुनियाभर में कंपनी के पास कुल फुल टाइम कर्मचारियों की संख्या घटकर 141000 पर आ गई है। पहले यह संख्या 162000 थी। बता दें, मौजूदा समय में ओरेकल वित्तीय दबाव से गुजर रही है। कंपनी इस वक्त OpenAI जैसे ग्राहकों के लिए एआई डाटा सेंटर्स बनाने में खूब पैसा खर्च कर रही है। ब्लूमबर्ग ने इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट करते हुए बताया था कि ओरकेल पैसा बचाने के लिए हाजारों लोगों को नौकरियों से छंटनी कर रही है। हालांकि, इन छंटनी की असली वजह क्या है इसका पता अबतक नहीं चल पाया है।
इस छंटनी की वजह से अब कंपनी में कर्मचारियों की संख्या Cerner के अधिग्रहण की तुलना में भी कम हो गई है। यह अधिग्रहण 2022 में हुआ था। बता दें, 28 बिलियन डॉलर के इस अधिग्रहण के वक्त पर हजारों कर्मचारी ओरेकल से जुड़े थे।
AI की वजह से तेजी से बदल रही है दुनिया
आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस की वजह से हर एक सेक्टर प्रभावित हो रहा है। आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। पिछले दिनों एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार ने कहा था कि आईटी और एमबीए का दौर खत्म हो चुका है। मौजूदा समय में टीसीएस, इंफोसिस जैसी दिग्गज भारतीय आइटी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। नए ऑर्डर मिलने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से शेयर बाजार में इन कंपनियों की हालत खराब है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।