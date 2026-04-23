270 रुपये का बंपर डिविडेंड दे रही कंपनी, एक ही दिन में 700 रुपये से ज्यादा चढ़ गया शेयर
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने हर शेयर पर 270 रुपये का बंपर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 9% चढ़कर 8889.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक दिन में कंपनी के शेयर 700 रुपये से अधिक चढ़ गए हैं।
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 9 पर्सेंट के उछाल के साथ 8889.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक ही दिन में कंपनी के शेयर 700 रुपये से अधिक उछल गए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बुधवार को 8133.80 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर गुरुवार को 8889.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। बंपर डिविडेंड और चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं।
हर शेयर पर 270 रुपये का बंपर डिविडेंड बांटेगी कंपनी
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने हर शेयर पर 270 रुपये का बंपर डिविडेंड बांटने की घोषणा की है। कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 मई 2026 फिक्स की है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 21 मई 2026 को या इससे पहले अंतरिम डिविडेंड का पेमेंट कर देगी। ब्रोकरेज हाउस च्वॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पर बुलिश है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। च्वॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 10,890 रुपये का टारगेट दिया है।
कंपनी को हुआ है 842 करोड़ रुपये का मुनाफा
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 842 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 38.1 पर्सेंट बढ़ा है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी को 610 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 5.1 पर्सेंट बढ़कर 2065 करोड़ रुपये रहा है, जो कि दिसंबर 2025 तिमाही में 1,966 करोड़ रुपये था। अगर पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 10.91 पर्सेंट बढ़कर 2639.30 करोड़ रुपये रहा है, जो कि मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 2379.60 करोड़ रुपये था।
एक महीने में 2400 रुपये से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर एक महीने में 37 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक महीने में 2400 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 23 मार्च 2026 को 6448.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को 8889.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 171 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 9948 रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 6232.20 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।