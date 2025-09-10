Oracle Financial Share crossed 9000 rupee Oracle Corp issued an ambitious outlook for its cloud business अमेरिका से आई अच्छी खबर, ओरेकल के शेयरों में तूफानी तेजी, 9000 रुपये के पार शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 9% से ज्यादा चढ़कर 9252.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में यह उछाल पैरेंट कंपनी ओरेकल कॉर्प के एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:02 PM
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (OFSS) के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बुधवार को 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 9252.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में यह तेज उछाल पैरेंट कंपनी के एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आया है। पैरेंट कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने अपने क्लाउड बिजनेस के लिए एक महत्वाकांक्षी आउटलुक जारी किया है। ओरेकल कॉरपोरेशन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।

27% उछले ओरेकल कॉरपोरेशन के शेयर
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (OFSS) की पैरेंट कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार 9 सितंबर को एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 27 पर्सेंट उछल गए। ओरेकल कॉरपोरेशन ने बताया है कि बुकिंग्स में तेज उछाल आया है। साथ ही, कंपनी ने अपने क्लाउट इंफ्रास्ट्रक्टर बिजनेस के लिए मजबूत आउटलुक दिया है।

कंपनी का अनुमान, क्लाउड बिजनेस से मिलेगा तगड़ा रेवेन्यू
ओरेकल कॉरपोरेशन (Oracle Corp) ने 9 सितंबर को बताया कि उसका अनुमान है कि लो-कॉस्ट क्लाउड सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का बुक्ड रेवेन्यू आधे ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच सकता है। कंपनी की सीईओ सैफ्रा कार्ट्ज ने बताया, 'अगले कुछ महीनों में हम कई एडिशनल मल्टी-बिलियन डॉलर कस्टमर्स के साइन-अप की उम्मीद कर रहे हैं और आरपीओ आधा ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच सकता है।'

5 साल में 218% से ज्यादा चढ़ गए हैं ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के शेयर पिछले पांच साल में 218 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2020 को 2908.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को 9252.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 205 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर करीब 18 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 13,203.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 7057.70 रुपये है।

