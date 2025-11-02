Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Oracle Financial Services Software Ltd will give 130 rupee per share dividend check record date here
1 शेयर पर 130 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, कल है बड़ा दिन, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

1 शेयर पर 130 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, कल है बड़ा दिन, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

संक्षेप: Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड (Oracle Financial Services Software Ltd) ने डिविडेंड का ऐलान किया है।

Sun, 2 Nov 2025 12:15 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड (Oracle Financial Services Software Ltd) ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से 130 रुपये का भारी भरकम डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में ही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LG नहीं, Lenskart का हाल टाटा कैपिटल जैसा ना हो जाए, GMP रहा डरा

कब है रिकॉर्ड डेट

शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 130 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 3 नवंबर 2025, दिन सोमवार को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम इस दिन कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

Oracle Financial Services Software Ltd उन कंपनियों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। इसी साल कंपनी मई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 265 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2024 में कंपनी की तरफ से हर शेयर पर 240 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

ये भी पढ़ें:डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से मिला ₹285 करोड़ का काम

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड का शेयर 1.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8514.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट की है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 21.81 प्रतिशत टूटा है। कंपनी का 52 वीक हाई 13203.60 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 7057.70 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 74,079.29 करोड़ रुपये का है।

2 साल में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 119 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशन निवेशकों को 170 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।