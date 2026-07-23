निवेशकों की बल्ले-बल्ले! Q1 रिजल्ट आते ही इस कंपनी के शेयरों में आई जोरदार उछाल, अब खरीदें, बेचें या होल्ड करें?
मुख्य बातें
- OFSS (Oracle Financial Services Software) ने जून तिमाही (Q1 FY27) में 121% की सालाना बढ़ोतरी के साथ ₹1,416 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है
- कंपनी का राजस्व 69% बढ़कर ₹3,125 करोड़ पहुंच गया है
- मजबूत नतीजों के बाद शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली है
OFSS (Oracle Financial Services Software) के शेयर गुरुवार को 5% तक चढ़ गए, जब कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 121% बढ़कर 1,416 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 69% उछलकर 3,125 करोड़ रुपये हो गया। इस दमदार प्रदर्शन के पीछे एक बड़े वैश्विक बैंक के साथ हुआ वन-टाइम सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग समझौता रहा, जिससे कंपनी को 935.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लाइसेंस आय हुई। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 59.6% पर पहुंच गया, जो कंपनी की मजबूत कमाई क्षमता को दिखाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कंपनी के प्रोडक्ट बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 75% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि सर्विसेज बिजनेस की आय में भी 6% का इजाफा हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि AI-फर्स्ट रणनीति, क्लाउड आधारित समाधान और लगातार नए ग्राहकों के जुड़ने से आने वाले समय में भी ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत हैं। कंपनी ने इसे अपने इतिहास की महत्वपूर्ण तिमाहियों में से एक बताया और कहा कि दुनिया भर के बड़े वित्तीय संस्थानों से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं।
हालांकि, शानदार नतीजों के बावजूद शेयर में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में यह 5% चढ़कर 11,394.75 रुपये तक पहुंचा, लेकिन बाद में मुनाफावसूली के चलते ऊपरी स्तर से करीब 7% फिसल गया। टेक्निकल एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में शेयर में तेज रैली आ चुकी है, इसलिए फिलहाल इसमें थोड़ा दबाव दिख सकता है।
आनंद राठी के टेक्निकल एनालिस्ट जिगर एस. पटेल के अनुसार, मौजूदा निवेशकों को इस स्तर पर आंशिक मुनाफावसूली करने पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि 11,800–12,000 रुपये के दायरे में शेयर को मजबूत रेजिस्टेंस मिला है और तकनीकी संकेतक भी फिलहाल कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर शेयर 11,400 रुपये के ऊपर मजबूत वॉल्यूम के साथ टिकता है, तभी इसमें नई खरीदारी पर विचार किया जा सकता है।
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज (Oracle Financial Services) के तिमाही नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं और कंपनी का बिजनेस आउटलुक भी सकारात्मक दिख रहा है। हालांकि, शेयर पहले ही काफी दौड़ चुका है, इसलिए नए निवेशकों को जल्दबाजी करने के बजाय बेहतर एंट्री लेवल का इंतजार करना चाहिए, जबकि पुराने निवेशक अपने जोखिम और लक्ष्य के अनुसार होल्ड या आंशिक प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति अपना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।