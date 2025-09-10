लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस अरबपति, टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा

एलिसन की संपत्ति में भारी उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति 395.7 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ एलिसन दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। वहीं, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क दूसरे स्थान पर हैं।

Larry Ellison Networth: दुनिया के सबसे रईस अरबपति अब टेस्ला के एलन मस्क नहीं बल्कि ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन हैं। दरअसल, एलिसन की संपत्ति में भारी उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति 395.7 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ एलिसन दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। वहीं, टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर खिसक गए। बता दें कि एलन मस्क साल 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। वह लंबे समय तक शीर्ष पर रहे लेकिन बाद में अलग-अलग मौकों पर अमेजन के जेफ बेजोस और एलवीएमएच के बर्नार्ड अरनॉल्ट ने उन्हें पछाड़ दिया। कई बार के उतार-चढ़ाव के बाद एक बार फिर एलन मस्क टॉप पर पहुंचे और करीब एक साल से इस पर बने हुए थे।

दौलत में उछाल की वजह फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलेनियर रैंकिंग के अनुसार बुधवार को एलिसन की कुल संपत्ति 395 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। यह बढ़ोतरी ओरेकल के शेयरों में ऐतिहासिक तेजी के बाद देखी गई है। बता दें कि बुधवार को ओरेकल के शेयर 41% तक बढ़ गए, जो साल 1992 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। ओरेकल का बाजार मूल्यांकन अब 947 अरब डॉलर हो गया है। यह तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अपने क्लाउड बिजनेस पर है और इसने हाल ही में एग्रेसिव आउटलुक का जिक्र किया है।