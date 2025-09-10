Oracle cofounder larry ellison overtakes elon musk to become world richest person detail is here लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस अरबपति, टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा, Business Hindi News - Hindustan
लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस अरबपति, टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा

एलिसन की संपत्ति में भारी उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति 395.7 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ एलिसन दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। वहीं, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क दूसरे स्थान पर हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:06 PM
Larry Ellison Networth: दुनिया के सबसे रईस अरबपति अब टेस्ला के एलन मस्क नहीं बल्कि ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन हैं। दरअसल, एलिसन की संपत्ति में भारी उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति 395.7 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ एलिसन दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। वहीं, टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर खिसक गए। बता दें कि एलन मस्क साल 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। वह लंबे समय तक शीर्ष पर रहे लेकिन बाद में अलग-अलग मौकों पर अमेजन के जेफ बेजोस और एलवीएमएच के बर्नार्ड अरनॉल्ट ने उन्हें पछाड़ दिया। कई बार के उतार-चढ़ाव के बाद एक बार फिर एलन मस्क टॉप पर पहुंचे और करीब एक साल से इस पर बने हुए थे।

दौलत में उछाल की वजह

फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलेनियर रैंकिंग के अनुसार बुधवार को एलिसन की कुल संपत्ति 395 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। यह बढ़ोतरी ओरेकल के शेयरों में ऐतिहासिक तेजी के बाद देखी गई है। बता दें कि बुधवार को ओरेकल के शेयर 41% तक बढ़ गए, जो साल 1992 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। ओरेकल का बाजार मूल्यांकन अब 947 अरब डॉलर हो गया है। यह तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अपने क्लाउड बिजनेस पर है और इसने हाल ही में एग्रेसिव आउटलुक का जिक्र किया है।

लैरी एलिसन के बारे में

81 साल के लैरी एक अमेरिकी उद्यमी हैं, जिन्होंने ओरेकल कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। उनका पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन डिग्री पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। साल 1977 में लैरी ने बॉब माइनर और एड ओट्स के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज (SDL) की स्थापना की, जो बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन बन गई। ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चर्चित कंपनी है, जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। एलिसन ने लंबे समय तक कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य किया और अब वे इसके चेयरमैन और मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) हैं।

