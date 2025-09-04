मार्केट में मौका: जीएसटी में बदलाव से इन स्टॉक्स में रौनक की उम्मीद

मार्केट एक्स्पर्ट्स का मानना है कि जीएसटी में बदलाव से शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स, श्री सीमेंट, एसीसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, निवा बूपा और अन्य शेयर आज सुर्खियों में होंगे।

Stocks in Focus: मार्केट एक्स्पर्ट्स का मानना है कि जीएसटी में बदलाव से शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स, श्री सीमेंट, एसीसी और डालमिया भारत के शेयर आज फोकस में होंगे। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, निवा बूपा और अन्य शेयर आज सुर्खियों में होंगे।

पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल और रैलिस इंडिया सहित उर्वरक और एग्रोकेमिकल क्षेत्र की कंपनियों को लाभ होने की संभावना है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर के शेयर भी फोकस में होंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां जैसे महिंद्रा & महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के शेयरों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है।

बता दें जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी परिषद ने एक नई कर व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। नई व्यवस्था में पुराने 12% और 28% के टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं। अब ज्यादातर चीजें केवल दो ही टैक्स रेट पर आएंगी: 5% और 18%। साथ ही, तंबाकू और लग्जरी आइटम्स पर 40% का एक विशेष टैक्स लगेगा। इसका मकसद टैक्स को आसान बनाना और लोगों की खरीदारी बढ़ाना है।

किन सेक्टर्स को होगा फायदा? इस नए बदलाव से कई सेक्टर्स को काफी फायदा होने की उम्मीद है। किसान और खेती से जुड़े उत्पादों जैसे खाद और बायो-पेस्टिसाइड्स पर टैक्स घटकर 5% हो गया है।

सौर ऊर्जा के उपकरणों पर भी टैक्स कम होगा, जिससे न्यू एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। कपड़ा उद्योग में सिंथेटिक यार्न और फाइबर पर टैक्स कम हुआ है। साथ ही, कपड़ों पर टैक्स लगने की कीमत सीमा ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 कर दी गई है।

आम लोगों पर क्या असर होगा? आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें अब सस्ती होंगी। दूध, पनीर, रोटी, पराठा जैसे खाने के आइटम अब पूरी तरह टैक्स-फ्री होंगे। चॉकलेट, नूडल्स, सॉस, नमकीन जैसे पैक्ड फूड और साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर भी टैक्स कम हुआ है। एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज जैसे बड़े उपकरण भी अब पहले से कम टैक्स पर मिलेंगे।

सबसे बड़ी राहत: स्वास्थ्य और जीवन बीमा एक बहुत बड़ा फैसला व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से पूरी तरह छूट देने का है। इसका मतलब है कि अब आपकी इन बीमा पॉलिसियों की किस्तों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे वे और भी सस्ती हो जाएंगी।