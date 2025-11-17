Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़opportunity for youth to join the team of the co-founder of fortis healthcare what are the conditions
यूथ के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर की टीम से जुड़ने का मौका, क्या हैं शर्तें

यूथ के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर की टीम से जुड़ने का मौका, क्या हैं शर्तें

संक्षेप: फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर डॉ. शिविंदर मोहन सिंह यूथ प्रोफेशनल्स को अपने साथ जुड़ने का बड़ा मौका दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है किएक सफल बिजनेस के लिए कुछ बुनियादी चीजें जरूरी होती हैं, एक स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ उद्देश्य, मजबूत मूल्य और अच्छे कार्य नीति वाले सही लोग।

Mon, 17 Nov 2025 07:08 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फोर्टिस हेल्थकेयर के को-फाउंडर डॉ. शिविंदर मोहन सिंह यूथ प्रोफेशनल्स को अपने साथ जुड़ने का बड़ा मौका दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है किएक सफल व्यवसाय के निर्माण के लिए कुछ बुनियादी चीजें जरूरी होती हैं, एक स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ उद्देश्य, मजबूत मूल्य और अच्छे कार्य नीति वाले सही लोग। अपने पिछले एक दशक के अनुभवों से सीखते हुए, मैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बार फिर नई शुरुआत करने जा रहा/रही हूं। इस यात्रा में साथ देने के लिए मैं एक सक्षम और ऊर्जावान युवा पेशेवर की तलाश में हूं। यह कोई नौकरी का विवरण नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगर आप…

दबाव में भी स्पष्ट सोच रखते हैं, लिखने और बोलने में माहिर हैं, स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और साधन संपन्न हैं, छोटे विवरण और बड़ी दिशा दोनों पर समान ध्यान दे सकते हैं, विनम्रता के साथ-साथ जोश भी है, और गोपनीयता बनाए रखना आपकी आदत है, तो हम अच्छे साथी साबित होंगे।

आपको शुरुआत से ही एक संगठन को बनते देखने, असरदार समाधान ढूंढने और वो सीखने का मौका मिलेगा जो न तो किसी कक्षा और न ही किसी कॉर्पोरेट नौकरी में सिखाया जा सकता है। आप मेरे और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के कुछ बेहतरीन दिमागों के सीधे संपर्क में काम करेंगे; नई योजनाओं, निर्णयों, टीमों और अनजान चुनौतियों के बीच।

यह अनुभव गहन, अनियंत्रित और बेहद संतोषजनक होगा। अगर आप इसे करने को तैयार हैं। अगर यह प्रस्ताव आपको या आपके किसी परिचित को सही लगता है, तो मुझे deskofsms@gmail.com पर एक ईमेल भेजें।

डॉ. शिविंदर मोहन सिंह की यात्रा

डॉ. शिविंदर मोहन सिंह एक उद्यमी हैं, जिनका उद्देश्य भारत और दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान किए जाने के तरीके को बदलना रहा है। उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड की स्थापना की, जो भारत की लीडिंग हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। इसका लक्ष्य बेहतर इलाज और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से लोगों की जान बचाना और जीवन को समृद्ध बनाना है।

फोर्टिस हेल्थकेयर देशभर में फैला हुआ है और इसका ध्यान उच्च-स्तरीय अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेवाओं पर केंद्रित है। इसके पास 50 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान और 300 से ज्यादा जांच केंद्र हैं। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने फोर्टिस की रणनीति को अपने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है।

अपने शुरुआती वर्षों में शिविंदर ने मोहाली में पहले अस्पताल के संचालन प्रमुख (COO) के रूप में फोर्टिस की नींव रखी। उन्होंने कंपनी के शुरुआती विकास का नेतृत्व किया और इसे कई नए प्रोजेक्ट्स और अस्पतालों के माध्यम से आगे बढ़ाया।

वह कई उद्योग संगठनों और नई पहलों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वह निम्नलिखित संस्थाओं से जुड़े हैं। जैसे...

फिक्की (FICCI - भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) की संचालन समिति के सदस्य। उन्होंने फिक्की के हेल्थकेयर सेक्टर, "संस्कृति" समिति और "युवा पहल" (FYL) की अध्यक्षता की है। वह ऐस्पन इंडिया के बोर्ड और एआईएमए (ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

AIESEC इंडिया (दुनिया की सबसे बड़ी छात्र संचालित संस्था) के बोर्ड सदस्य, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर काम करती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल की विजिटर्स बोर्ड के सदस्य।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business Latest News Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।