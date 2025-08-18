इंट्राडे कमाई का मौका, विशेषज्ञों ने बताए आज के 8 हॉट स्टॉक्स
आज खरीदने के लिए इंट्राडे स्टॉक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कूथुपलक्कल ने आज के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है। इनमें किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी (इंडिया) लिमिटेड, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, वीए टेक वाबाग लिमिटेड और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड शामिल हैं।
सुमीत बगड़िया की पसंद
1. किंगफा साइंस
खरीदें: ₹3,815 के आसपास
लक्ष्य: ₹4,090
स्टॉप लॉस: ₹3,670
क्यों खरीदें: स्टॉक ने हाल के कंसॉलिडेशन से तेजी वाला ब्रेकआउट दिखाया है। मजबूत खरीदारी के साथ इंट्राडे में ऊपरी स्तरों पर बंदी हुई, जो दबाव जारी रहने का संकेत है। वॉल्यूम में बढ़ोतरी से तेजी की पुष्टि होती है
2. फेडरल बैंक फाइनेंशियल
खरीदें: ₹135.17
लक्ष्य: ₹144
स्टॉप लॉस: ₹130
क्यों खरीदें: स्टॉक ने थोड़े समय के लिए कंसॉलिडेशन से ऊपर ब्रेकआउट किया है। दिन के निचले स्तर (₹128) से तेजी से वापसी हुई और यह उच्च स्तर पर बंद हुआ, जो खरीदारी के दबाव को दर्शाता है
गणेश डोंगरे के चुनिंदा शेयर
3. पंजाब नेशनल बैंक
खरीदें: ₹106
लक्ष्य: ₹110
स्टॉप लॉस: ₹103
क्यों खरीदें: अल्पकालीन चार्ट पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है। स्टॉक ₹103 के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर टिका हुआ है, जहां से तेजी की संभावना है
4. टाटा एल्क्सी
खरीदें: ₹5,680
लक्ष्य: ₹5,900
स्टॉप लॉस: ₹5,600
क्यों खरीदें: ₹5,600 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिलने के बाद स्टॉक में रैली की गुंजाइश है। तकनीकी संकेतक रिवर्सल की ओर इशारा कर रहे हैं
5. डीएलएफ (DLF)
खरीदें: ₹750
लक्ष्य: ₹775
स्टॉप लॉस: ₹735
क्यों खरीदें: बुलिश रिवर्सल पैटर्न के साथ ₹735 सपोर्ट पर मजबूती से टिका है। अगले कुछ सत्रों में लक्ष्य तक पहुँचने की उम्मीद
शिजू कूथुप्पालक्कल की सिफारिशें
6. वीए टेक वाबाग
खरीदें: ₹1,584
लक्ष्य: ₹1,650
स्टॉप लॉस: ₹1,545
क्यों खरीदें: 200-पीरियड SMA और 50 EMA (₹1,523) के संयुक्त सपोर्ट से वापसी हुई है। RSI ने ओवरसोल्ड जोन से पलटाव किया है, जो तेजी का संकेत है
7. अपोलो माइक्रो सिस्टम्स
खरीदें: ₹189.90
लक्ष्य: ₹203
स्टॉप लॉस: ₹185
क्यों खरीदें: ₹166 के निचले स्तर से पलटाव के बाद 50 EMA (₹178) को पार किया। RSI में सुधार से मोमेंटम बना हुआ है
8. मणप्पुरम फाइनेंस
खरीदें: ₹266
लक्ष्य: ₹282
स्टॉप लॉस: ₹260
क्यों खरीदें: 50 EMA (₹259) के ऊपर बंदी हुई, जो तेजी का संकेत है। RSI ओवरसोल्ड जोन से उबरकर खरीदारी का अवसर दे रहा है
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)