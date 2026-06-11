इस कंपनी ने भारत से बटोरा अपना बोरिया-बिस्तर, अचानक बंद किए सभी ऑपरेशन, सामने आया चौंकाने वाला सच

भारत में काम कर रहे हजारों टेक प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका की रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी ओपेनडोर (Opendoor) ने अपने भारत स्थित ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत कंपनी चेन्नई और बेंगलुरु ऑफिस में कार्यरत करीब 250 कर्मचारियों की छंटनी (Layoff) कर रही है। कंपनी के इस कदम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन की बढ़ती भूमिका के कारण वैश्विक कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव कर रही हैं।

Opendoor 2.0 नाम की नई रणनीति

ओपेनडोर (Opendoor) के CEO काज़ नेजातियन (Kaz Nejatian) ने कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में बताया कि कुछ महीने पहले कंपनी ने “Opendoor 2.0” नाम की नई रणनीति शुरू की थी। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य AI आधारित सिस्टम को अपनाना, खर्चों में कटौती करना और ग्राहकों से जुड़े कामों को अमेरिका के अधिक करीब लाना है। कंपनी का मानना है कि उसके ज्यादातर ग्राहक अमेरिका में हैं, इसलिए ऑपरेशनल गतिविधियों को भी वहीं से संचालित करना ज्यादा प्रभावी होगा।

भारत के ऑपरेशंस को बंद

CEO ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत में मौजूद कई भूमिकाओं को पहले ही अमेरिका में शिफ्ट किया जा चुका था। अब कंपनी ने पूरी तरह भारत के ऑपरेशंस को बंद करने और शेष कार्यों को भी अमेरिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ट्रांजिशन प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी में बनाए रखा जाएगा।

कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज

कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज, आउटप्लेसमेंट सर्विसेज और नई नौकरी खोजने में सहायता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, CEO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय कर्मचारियों की जमकर तारीफ की और अन्य कंपनियों से अपील की कि वे इन प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नौकरी देने पर विचार करें। उन्होंने लिखा कि भारत की टीम बेहद कुशल और मेहनती है और वे व्यक्तिगत रूप से उनके लिए सिफारिश करते हैं।

AI-सेंट्रिक बन रहा कंपनी का बिजनेस

दरअसल, ओपेनडोर (Opendoor) अब अपने बिजनेस को अधिक AI-केंद्रित बनाना चाहती है। कंपनी का कहना है कि भविष्य में कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा प्रभावशाली काम किया जाएगा। इसके लिए कंपनी कई मैनुअल प्रक्रियाओं को खत्म कर रही है और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिससे घर खरीदने, रेनोवेशन और बेचने की पूरी प्रक्रिया एक ही सिस्टम पर ट्रैक की जा सके। इससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी।

लगातार वर्कफोर्स घटा रही कंपनी

दिलचस्प बात यह है कि Opendoor पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी वर्कफोर्स घटा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 के अंत तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या घटकर 1,042 रह गई थी, जबकि एक साल पहले यह संख्या 1,470 थी। वहीं अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों की संख्या भी 342 से घटकर 184 रह गई थी।

यूरोपियन यूनियन में ऑपरेशंस जारी

हालांकि, भारत से बाहर निकलने के बावजूद कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह यूरोपियन यूनियन में अपने ऑपरेशंस जारी रखेगी। पोलैंड में कंपनी की टीम को लेकर उठे सवालों पर CEO ने कहा कि वहां की टीम अभी भी कंपनी की भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।