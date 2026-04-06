सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल या बढ़ेंगी कीमतें? समझें OPEC+ फैसले का असर
OPEC+ ने मई 2026 से तेल उत्पादन में 2.06 लाख बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी का फैसला लिया है, ताकि वैश्विक सप्लाई को संतुलित रखा जा सके। हालांकि, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण सप्लाई चेन पर खतरा बना हुआ है।
ग्लोबल फ्यूल मार्केट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि OPEC+ ने मई 2026 से तेल उत्पादन को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस गठबंधन में सऊदी अरब, रूस समेत कई बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। OPEC+ ने लगातार दूसरे महीने 2.06 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मकसद ग्लोबल सप्लाई को स्थिर रखना और कीमतों को कंट्रोल करना है। हालांकि, इसके साथ ही संगठन ने चेतावनी भी दी है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे ठीक करने में काफी समय और पैसा लगेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने तेल सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट पर देखने को मिल रहा है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था, लेकिन अब यहां जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है। ईरान द्वारा टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी से इस मार्ग पर ट्रैफिक लगभग ठप हो गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
OPEC+ ने अपने बयान में साफ कहा है कि अगर ऊर्जा सुविधाओं पर हमले जारी रहते हैं या समुद्री मार्ग बाधित होते हैं, तो इससे तेल बाजार में अस्थिरता और बढ़ेगी। इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीजों की लागत बढ़ सकती है, जिससे महंगाई पर दबाव आएगा।
हालांकि, कुछ देशों ने वैकल्पिक रास्तों से तेल निर्यात जारी रखने की कोशिश की है, जिससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आई है। फिर भी OPEC+ का मानना है कि मौजूदा हालात में उत्पादन बढ़ाना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है।
OPEC+ का यह फैसला जहां एक तरफ सप्लाई बढ़ाकर बाजार को राहत देने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ यह चेतावनी भी है कि अगर भू-राजनीतिक संकट लंबे समय तक जारी रहा, तो तेल बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों ही काफी हद तक इन घटनाओं पर निर्भर रहेंगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।