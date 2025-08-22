online gaming people who earn less in their desire to become a millionaire soon are more likely to fall into the trap ऑनलाइन गेमिंग: जल्द करोड़पति बनने की चाहत में कम कमाने वाले जाल में ज्यादा फंसे, Business Hindi News - Hindustan
ऑनलाइन गेमिंग: जल्द करोड़पति बनने की चाहत में कम कमाने वाले जाल में ज्यादा फंसे

कम आय वाले युवा इन गेम्स पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। 20,000 रुपये तक कमाने वालों में से 22% और 20,001 से 40,000 रुपये कमाने वालों में से 18% युवा ऐसा करते हैं। जबकि, एक लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले सिर्फ 12% युवाओं ने ही गेमिंग में पैसे लगाए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 05:36 AM
एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि देश के नौजवान, खासकर नई नौकरी करने वाले युवा, ऑनलाइन 'रियल मनी' गेमिंग ऐप्स पर बड़ी रकम दांव पर लगा रहे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और सट्टेबाजी वाले इन ऐप्स पर युवा हर महीने औसतन दो से आठ हजार रुपये तक खर्च कर रहे हैं। जल्द करोड़पति बनने की उम्मीद में देश के युवा एसआईपी जितनी रकम दांव लगा रहे हैं।

निवेश करते तो बन जाते करोड़पति

निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई 25 साल का युवा गेमिंग पर पैसा उड़ाने की बजाय हर महीने 5,000 रुपये की SIP करे, तो 12% के सालाना रिटर्न के हिसाब से 20 साल में उसके पास 49 लाख रुपये जमा हो सकते हैं।

मेट्रो शहरों में खर्च है ज्यादा

ऑडिट फर्म PwC इंडिया और फिनटेक कंपनी पर्फिओस की स्टडी के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यह औसतन 5,081 रुपये प्रति महीना है। वहीं, आगरा, रांची और राजकोट जैसे छोटे शहरों में युवा हर महीने औसतन 4,763 रुपये ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह रकम कई लोगों के मासिक SIP निवेश के बराबर है।

कम कमाने वाले ज्यादा फंस रहे हैं जाल में

रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि कम आय वाले युवा इन गेम्स पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। 20,000 रुपये तक कमाने वालों में से 22% और 20,001 से 40,000 रुपये कमाने वालों में से 18% युवा ऐसा करते हैं। जबकि, एक लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले सिर्फ 12% युवाओं ने ही गेमिंग में पैसे लगाए। ज्यादातर अकेले रहने वाले, पहली नौकरी करने वाले और विज्ञापनों से प्रभावित युवा ही इसकी चपेट में आ रहे हैं।

UPI के जरिए हुआ 40,000 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन

गेमिंग की इस लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच सिर्फ चार महीनों में भारतीयों ने UPI के जरिए ऑनलाइन गेमिंग पर 40,992 करोड़ रुपये खर्च किए। यानी हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपये। यह रकम उसी अवधि में दवाइयों पर UPI से हुए भुगतान के बराबर है।

नए कानून से फंस सकता है पैसा

देश में कई विदेशी गेमिंग ऐप्स भी चल रहे हैं, जिन्होंने UPI को भुगतान का विकल्प बना रखा है। लेकिन, सरकार के नए सख्त विधेयक के आने के बाद इन पर पूरी तरह से रोक लग सकती है और उनके पेमेंट गेटवे बंद हो सकते हैं। ऐसे में इन ऐप्स पर पैसा लगाने वाले युवाओं की रकम अटकने का डर पैदा हो गया है।

पैसा निकालने की मची भगदड़

नए बिल की आशंका के बीच, युवा तेजी से अपना पैसा गेमिंग ऐप्स के वॉलेट से निकालने में जुटे हैं। इस अफरा-तफरी की वजह से गेमिंग कंपनियों पर भी दबाव है, क्योंकि उनके पास इतने सारे लोगों का पैसा एक साथ निकालने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं हो सकती। इससे 'बैंक रन' जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है, जहां एक साथ सभी यूजर्स पैसा निकालने लगें और कंपनी के पास भुगतान करने के लिए पैसे न बचें।

