online gaming draft bill made investors feel bad nazara tech shares crashed ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट बिल ने निवेशकों कराया बुरा फील, नजारा टेक के शेयर क्रैश, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़online gaming draft bill made investors feel bad nazara tech shares crashed

ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट बिल ने निवेशकों कराया बुरा फील, नजारा टेक के शेयर क्रैश

नजारा टेक्नोलॉजीज के निवेशक आज बुरा फील कर रहे हैं। इसके शेयरों में बुधवार, 20 अगस्त को 6% से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट तब देखने को मिली जब सरकार ने आगामी ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के तहत पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स (रियल-मनी गेमिंग) पर पाबंदियों का प्रस्ताव रखा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट बिल ने निवेशकों कराया बुरा फील, नजारा टेक के शेयर क्रैश

नजारा टेक्नोलॉजीज के निवेशक आज बुरा फील कर रहे हैं। इसके शेयरों में बुधवार, 20 अगस्त को 6% से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट तब देखने को मिली जब सरकार ने आगामी ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के तहत पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स (रियल-मनी गेमिंग) पर पाबंदियों का प्रस्ताव रखा। नजारा टेक सुबह 10 बजे के करीब 6.50 पर्सेंट टूटकर 1308.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, डेल्टा कॉर्प के शेयरों में मामूली तेजी है। यह 0.75 पर्सेंट ऊपर 93.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस ड्राफ्ट बिल में भारत में ऐसे गेम्स या उनसे जुड़ी सर्विस देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसमें ऐसे गेम्स के विज्ञापनों पर भी रोक लगेगी और इनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर भी रोक होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को भुगतान करने की सुविधा देना प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अगर यह बिल पास हो जाता है, तो यह भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नियमों में एक बड़ी कड़ाई होगी और इसका रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

ब्रोकरेज फर्म की चिंता

सीएनबीसी टीवी18 के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने नजारा के पोकरबाजी (PokerBaazi) में निवेश को लेकर चिंता जताई है। फर्म का कहना है कि अगर रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है, तो नजारा का यह निवेश पूरी तरह से डूब सकता है।

नजारा की पोकरबाजी (मूनशाइन टेक्नोलॉजीज) में लगभग 48% हिस्सेदारी है, जिसमें उसने पहले ही 805 करोड़ रुपये का निवेश किया है और उसे 255 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना थी। प्रभुदास लीलाधर के मुताबिक, पोकरबाजी उनके द्वारा नजारा के लिए लगाए गए वैल्यूएशन टारगेट का 35% हिस्सा है। ब्रोकरेज ने नजारा का टार्गेट प्राइस 1,345 रुपये रखा है, लेकिन अगर पोकरबाजी को हटा दिया जाए, तो यह टार्गेट प्राइस घटकर 917 रुपये रह जाएगा।

नजारा का रियल-मनी गेमिंग एक्सपोजर

पहली तिमाही (Q1 FY26) में नजारा टेक्नोलॉजीज ने कुल 498.8 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 99% अधिक है। इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मूनशाइन टेक्नोलॉजीज (पोकरबाजी) से आया, जिसने 191.8 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया।

पोकरबाजी भर रही कंपनी की जेब

पोकरबाजी ने अकेले इस तिमाही में नजारा के कुल राजस्व में लगभग 38% का योगदान दिया। इससे पता चलता है कि मूनशाइन में हिस्सेदारी के कारण कंपनी का रियल-मनी गेमिंग से कितना अप्रत्यक्ष एक्सपोजर (जोखिम) है।

नजारा का स्पष्टीकरण

नजारा टेक्नोलॉजीज ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया कि उसका रियल-मनी गेमिंग (RMG) व्यवसायों में कोई सीधा एक्सपोजर नहीं है। कंपनी के Q1 FY26 के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, RMG से राजस्व और EBITDA में योगदान शून्य (NIL) है।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने कहा कि इसका केवल अप्रत्यक्ष एक्सपोजर मूनशाइन टेक्नोलॉजीज (पोकरबाजी) में 46.07% हिस्सेदारी के जरिए है। चूंकि नजारा की इसमें बहुसंख्यक हिस्सेदारी नहीं है और न ही वह इस पर नियंत्रण रखती है, इसलिए मूनशाइन का राजस्व नजारा के वित्तीय विवरणों में समेकित नहीं है और इसका रिपोर्ट किए गए राजस्व या EBITDA पर कोई असर नहीं पड़ता है।

नजारा ने यह भी कहा कि पहली तिमाही में मूनशाइन के ऑपरेशन से प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में योगदान, जिसे एक सहयोगी के लाभ/हानि की हिस्सेदारी के रूप में दर्ज किया जाता है, नकारात्मक रहा।

नजारा ने दोहराया कि हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर उसे अपने परिचालन वित्तीय प्रदर्शन (राजस्व या EBITDA) पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Stock Market Update Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।