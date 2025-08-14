खेल के बहाने जुए से भारत में फैल रहा ऑनलाइन बेटिंग स्कैम, 100 अरब डॉलर का है बाजार

भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम तेजी से फैलता साइबर अपराध है, जो गेम या ‘ऑपिनियन ट्रेडिंग’ के नाम पर लोगों को सट्टेबाजी में फंसाकर अरबों रुपये की ठगी करता है। क्या है इसका पूरा खेल पढ़ें यह स्पेशल रिपोर्ट …

भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम तेजी से फैलता साइबर अपराध है, जो गेम या ‘ऑपिनियन ट्रेडिंग’ के नाम पर लोगों को सट्टेबाजी में फंसाकर अरबों रुपये की ठगी करता है। इसके जाल में आम लोगों से लेकर छात्र, गृहणियां और बेरोजगार युवा तक फंस चुके हैं। क्या है इसका पूरा खेल पढ़ें यह स्पेशल रिपोर्ट …

महादेव बेटिंग ऐप का लगभग ₹40 हजार करोड़ का नेटवर्क था और रोजाना ₹200 करोड़ की कमाई। फ्रेंचाइजी मॉडल, बेनामी खाते, केवाइसी धोखाधड़ी और कई कॉल सेंटर्स से संचालित। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यूएई स्थित प्रमोटरों से करोड़ों की कथित किकबैक लेने का आरोप है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। इसी तरह फेयरप्ले बेटिंग ऐप, प्रोबो ऐप, रेड्डी अन्ना बेटिंग ऐप के जरिए सैकड़ों लोगों को चूना लगाया गया।

लोगों को इस तरह जाल में फंसाया जाता है प्रासंगिक एप्लिकेशन बनाना

सेलेब्रिटी प्रमोशन: बॉलिवुड और साउथ के बड़े नाम प्रमोटर के तौर पर सामने आए।

भरोसा जीतना: शुरू में जीत दिखाकर पैसे जमा करवाना, फिर निकासी में रोड़ा डालना।

कौन-कौन से सिलेब्रिटी का नाम आया सामने सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना के अलावा राणा दग्गुबाती, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज और निधि अग्रवाल जैसे बड़े नाम शक के दायरे में सामने आए हैं। हालांकि किसी के खिलाफ कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह एक ऐसा जाली ऑनलाइन प्लैटफॉर्म होता है जो खिलाड़ियों को ‘गेम’ या ‘ऑपिनियन ट्रेडिंग’ का झांसा देकर असल में सट्टेबाजी कराता है। शुरुआत में यूजर को जीत दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन जैसे-जैसे वह रुपये जमा करता जाता है उसे निकासी में अड़चनें बताकर जाल में फंसाया जाता है।

प्लैटफॉर्म ऐसे करते हैं काम सूत्रों के मुताबिक, ये प्लैटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल-बेस्ड गेम के रूप में प्रमोट करते हैं, लेकिन वे लक बेस्ड आउटकम पर काम करते हैं। इसमें धोखाधड़ी वाले एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कामों को कानून के तहत जुआ संचालन के रूप में बांटा जाता है।