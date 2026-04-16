किसानों को रुला रहा प्याज, लागत ₹2000, मिल रहा सिर्फ ₹900, ईरान युद्ध का पड़ रहा असर
Onion Prices: ईरान युद्ध के चलते भारत के प्याज किसानों की हालत खराब है। इन किसानों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ प्याज के गिरते दाम और दूसरी तरफ निर्यात में रुकावटें। अगर जल्द ही सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह संकट और गहरा सकता है।
मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान से जुड़े हालात का सीधा असर अब भारत के किसानों पर दिखने लगा है। प्याज का निर्यात प्रभावित होने के कारण देश में इसके दाम लागत से भी नीचे चले गए हैं। खासतौर पर खाड़ी देशों को निर्यात में रुकावटें आने से घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ गई, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
मंडी में क्या है प्याज का भाव?
रुरल वायस की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र की प्रमुख मंडी लासलगांव में 9 से 15 अप्रैल के दौरान प्याज का औसत भाव करीब 1,098 रुपये प्रति क्विंटल रहा। यह पिछले हफ्ते से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन किसानों की लागत के मुकाबले अभी भी कम है।
महाराष्ट्र की अन्य मंडियों में दामों में बड़ा अंतर दिखा। जामखेड़ में प्याज के भाव करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए, जबकि हिंगणा और कामठी मंडियों में यह 1,400 से 1,700 रुपये के बीच रहा। खास बात यह है कि कुछ मंडियों में पिछले महीने के मुकाबले कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है।
किसानों की लागत ज्यादा, भाव कम, बढ़ा घाटा
किसान संगठनों का कहना है कि प्याज की उत्पादन लागत 1,500 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बैठती है, जबकि बाजार में उन्हें 900 से 1,300 रुपये तक का ही भाव मिल रहा है। ऐसे में खेती करना किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। रबी फसल की मंडी में आवक बढ़ने से आने वाले दिनों में कीमतों पर और दबाव पड़ने की आशंका है।
मांग: सरकार तुरंत करे कोई उपाय
किसान नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे और प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ाए। किसानों के मुताबिक निर्यात महंगा होने के कारण खाड़ी देशों में टिकना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने और स्टोरेज की बेहतर व्यवस्था करने की भी मांग उठ रही है।
सरकारी खरीद और स्टॉकिंग से मिला थोड़ा सपोर्ट
स्थिति को संभालने के लिए सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। नाफेड के जरिए करीब 2 लाख टन प्याज की खरीद की जा रही है। साथ ही, भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद में व्यापारी और किसान भी स्टॉक कर रहे हैं, जिससे बाजार में थोड़ा सपोर्ट मिला है।
थोक महंगाई आंकड़ों में भी गिरावट
थोक महंगाई के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2026 में प्याज के दाम सालाना आधार पर 42% से ज्यादा गिर चुके हैं। पूरे वित्त वर्ष के दौरान भी औसत कीमतों में करीब 47% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों से लगातार कीमतों में कमजोरी का ट्रेंड बना हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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