मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ डील से रॉकेट बना यह शेयर, 8% चढ़ा भाव

संक्षेप:

यह समझौता भारत के पूर्वी तट पर गहरे समुद्र (डीपवॉटर) में तेल और गैस की खोज व उत्पादन को लेकर है। खासतौर पर यह साझेदारी कृष्णा-गोदावरी बेसिन और अंडमान ऑफशोर क्षेत्रों में लागू होगी, जहां काम करना तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण और महंगा माना जाता है।

Jan 28, 2026 04:05 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
ONGC Share: सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी (ONGC) के शेयरों में आज बुधवार, 28 जनवरी को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कारोबार के दौरान ओएनजीसी का शेयर करीब 8% तक चढ़ गया, जब कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (RIL) के साथ एक अहम समझौता किया है। यह समझौता भारत के पूर्वी तट पर गहरे समुद्र (डीपवॉटर) में तेल और गैस की खोज व उत्पादन को लेकर है। खासतौर पर यह साझेदारी कृष्णा-गोदावरी बेसिन और अंडमान ऑफशोर क्षेत्रों में लागू होगी, जहां काम करना तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण और महंगा माना जाता है।

कंपनी ने क्या कहा

ओएनजीसी ने कहा कि इस करार का मकसद लागत कम करना, काम की रफ्तार बढ़ाना और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। डीपवॉटर प्रोजेक्ट्स में ड्रिलिंग रिग, समुद्री जहाज़, पाइपलाइन और सब-सी इक्विपमेंट जैसे संसाधन बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में दोनों कंपनियां अब इन संसाधनों को आपस में साझा करेंगी, जिससे अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत कम होगी। इससे न सिर्फ खर्च घटेगा, बल्कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने में भी मदद मिलेगी।

कंपनी ने यह भी बताया कि यह समझौता ऑयलफील्ड्स अमेंडमेंट एक्ट, 2025 के तहत किया गया है, जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में लागू किया है। इस कानून का उद्देश्य तेल और गैस कंपनियों को ऑनशोर और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देना है। इसके तहत ओएनजीसी और रिलायंस ड्रिलिंग रिग्स, मरीन वेसल्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, पावर सप्लाई, लॉगिंग सर्विसेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे अहम संसाधनों को मिलकर इस्तेमाल करेंगी। इससे ऑपरेशनल सेफ्टी भी बेहतर होगी।

शेयरों के हाल

इस खबर का असर शेयर बाज़ार में साफ दिखा। दोपहर करीब 12:10 बजे ओएनजीसी का शेयर 7.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी करीब 1.4% ऊपर था। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेजी से भी ओएनजीसी के शेयर को सपोर्ट मिला है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस साझेदारी से ओएनजीसी की लागत घटेगी और मुनाफे में सुधार होगा, जिससे आने वाले समय में कंपनी के शेयरों में और मजबूती देखने को मिल सकती है।

वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
