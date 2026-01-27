Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़OneSource specialty pharma share near 20 percent decline on weak q3 what reason behind
मुनाफे से घाटे में आई यह कंपनी… बिखरा शेयर, 20% तक टूटा भाव

मुनाफे से घाटे में आई यह कंपनी… बिखरा शेयर, 20% तक टूटा भाव

संक्षेप:

वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के शेयर बीएसई पर करीब 20% तक गिरकर 1160 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। शेयर में यह गिरावट वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजों की घोषणा के बाद हुई। कंपनी को एक तिमाही पहले मुनाफा हुआ था लेकिन अब घाटा हुआ है।

Jan 27, 2026 01:58 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OneSource Specialty Pharma share: वैसे तो मंगलवार को शेयर बाजार में पॉजिटिव माहौल था लेकिन कुछ शेयर बुरी तरह बिखर गए। ऐसा ही एक शेयर- वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा का है। इस कंपनी के शेयर मंगलवार को बीएसई पर करीब 20% तक गिरकर 1160 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। शेयर में यह गिरावट वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजों की घोषणा के बाद हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा 47 करोड़ रुपये का है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का परिचालन राजस्व 290 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 393 करोड़ रुपये से 26% कम है। कंपनी का कहना है कि यह गिरावट कनाडा में सेमाग्लूटाइड की मंजूरी में देरी के कारण हुई। कंपनी का एबिटा 17 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 88% कम है। यह गिरावट तिमाही में कम राजस्व और मुख्य रूप से निश्चित लागत के कारण हुई। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में एबिटा 142 करोड़ रुपये रहा। मार्जिन भी पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 36% से घटकर 6% रह गया।

कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?

वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के सीईओ और एमडी नीरज शर्मा ने तिमाही नतीजे पर कहा- जैसा कि पहले से अनुमान था, कनाडा में ग्राहकों की मंजूरी में देरी के कारण यह तिमाही थोड़ी धीमी रही है। हालांकि, डिमांड बरकरार है और ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि हो रही है। तिमाही प्रदर्शन में कमजोरी के बावजूद कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 के लिए अपने मार्गदर्शन की पुष्टि की है। कंपनी को 400 मिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक राजस्व की उम्मीद है, जो प्रस्तावित अधिग्रहण को शामिल करने पर 500 मिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। EBITDA मार्जिन मार्गदर्शन 40% पर बरकरार रखा गया है, जबकि EBITDA के मुकाबले शुद्ध ऋण 1.5 गुना से नीचे रहने का लक्ष्य है।

शेयर का परफॉर्मेंस

वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2026 के पहले महीने में कमजोरी देखी गई है। इस शेयर में जनवरी में 33% से अधिक और पिछले 6 महीनों में लगभग 41% की गिरावट आई है। जून 2025 में शेयर 2,249.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।