मुनाफे से घाटे में आई यह कंपनी… बिखरा शेयर, 20% तक टूटा भाव
OneSource Specialty Pharma share: वैसे तो मंगलवार को शेयर बाजार में पॉजिटिव माहौल था लेकिन कुछ शेयर बुरी तरह बिखर गए। ऐसा ही एक शेयर- वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा का है। इस कंपनी के शेयर मंगलवार को बीएसई पर करीब 20% तक गिरकर 1160 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। शेयर में यह गिरावट वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजों की घोषणा के बाद हुई।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा 47 करोड़ रुपये का है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का परिचालन राजस्व 290 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 393 करोड़ रुपये से 26% कम है। कंपनी का कहना है कि यह गिरावट कनाडा में सेमाग्लूटाइड की मंजूरी में देरी के कारण हुई। कंपनी का एबिटा 17 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 88% कम है। यह गिरावट तिमाही में कम राजस्व और मुख्य रूप से निश्चित लागत के कारण हुई। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में एबिटा 142 करोड़ रुपये रहा। मार्जिन भी पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 36% से घटकर 6% रह गया।
कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?
वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के सीईओ और एमडी नीरज शर्मा ने तिमाही नतीजे पर कहा- जैसा कि पहले से अनुमान था, कनाडा में ग्राहकों की मंजूरी में देरी के कारण यह तिमाही थोड़ी धीमी रही है। हालांकि, डिमांड बरकरार है और ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि हो रही है। तिमाही प्रदर्शन में कमजोरी के बावजूद कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 के लिए अपने मार्गदर्शन की पुष्टि की है। कंपनी को 400 मिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक राजस्व की उम्मीद है, जो प्रस्तावित अधिग्रहण को शामिल करने पर 500 मिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। EBITDA मार्जिन मार्गदर्शन 40% पर बरकरार रखा गया है, जबकि EBITDA के मुकाबले शुद्ध ऋण 1.5 गुना से नीचे रहने का लक्ष्य है।
शेयर का परफॉर्मेंस
वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2026 के पहले महीने में कमजोरी देखी गई है। इस शेयर में जनवरी में 33% से अधिक और पिछले 6 महीनों में लगभग 41% की गिरावट आई है। जून 2025 में शेयर 2,249.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।