2000% चढ़ गया स्मॉलकैप शेयर, ₹54 पर आया भाव, अब ₹84 करोड़ जुटाने जा रही कंपनी

One Point One Solutions Share: वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरधारकों ने बड़ी पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर भाव में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई पर यह स्मॉलकैप शेयर 2.62% चढ़कर ₹54.70 तक पहुंच गया। निवेशकों ने इस खबर को सकारात्मक रूप से लिया क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने और आगे के ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने 12 जनवरी 2026 को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि शेयरधारकों ने प्रमोटर्स और कुछ चुनिंदा नॉन-प्रमोटर निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है। वोटिंग में लगभग सर्वसम्मति देखने को मिली। कुल 29.56 लाख वैध वोट डाले गए, जिनमें से 29.55 लाख वोट प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि सिर्फ 900 वोट इसके खिलाफ पड़े। किसी भी तरह का इनवैलिड वोट दर्ज नहीं किया गया।

इस मंजूरी के तहत कंपनी ₹56 प्रति वारंट की कीमत पर कुल 1.5 करोड़ फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करेगी। इसमें ₹54 का प्रीमियम शामिल है और इस पूरे इश्यू का साइज करीब ₹84 करोड़ होगा। हर एक वारंट को 18 महीने के भीतर ₹2 फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा। ये वारंट प्रमोटर अक्षय छाबड़ा और कई नॉन-प्रमोटर निवेशकों जैसे अफरीन डीआईए, अल महा इन्वेस्टमेंट फंड, कुलिनन अपॉर्चुनिटीज और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड को अलॉट किए जाएंगे। सेबी नियमों के मुताबिक, अलॉटमेंट के समय 25% रकम देनी होगी और बाकी 75% रकम शेयर में कन्वर्जन के वक्त चुकानी होगी।