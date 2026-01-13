Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़One Point One Solutions Ltd share surges today after 84 crore rupees fund raise approval
2000% चढ़ गया स्मॉलकैप शेयर, ₹54 पर आया भाव, अब ₹84 करोड़ जुटाने जा रही कंपनी

2000% चढ़ गया स्मॉलकैप शेयर, ₹54 पर आया भाव, अब ₹84 करोड़ जुटाने जा रही कंपनी

संक्षेप:

बीएसई पर यह स्मॉलकैप शेयर 2.62% चढ़कर ₹54.70 तक पहुंच गया। निवेशकों ने इस खबर को सकारात्मक रूप से लिया क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने और आगे के ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

Jan 13, 2026 02:20 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

One Point One Solutions Share: वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरधारकों ने बड़ी पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर भाव में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई पर यह स्मॉलकैप शेयर 2.62% चढ़कर ₹54.70 तक पहुंच गया। निवेशकों ने इस खबर को सकारात्मक रूप से लिया क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने और आगे के ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने 12 जनवरी 2026 को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि शेयरधारकों ने प्रमोटर्स और कुछ चुनिंदा नॉन-प्रमोटर निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है। वोटिंग में लगभग सर्वसम्मति देखने को मिली। कुल 29.56 लाख वैध वोट डाले गए, जिनमें से 29.55 लाख वोट प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि सिर्फ 900 वोट इसके खिलाफ पड़े। किसी भी तरह का इनवैलिड वोट दर्ज नहीं किया गया।

इस मंजूरी के तहत कंपनी ₹56 प्रति वारंट की कीमत पर कुल 1.5 करोड़ फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करेगी। इसमें ₹54 का प्रीमियम शामिल है और इस पूरे इश्यू का साइज करीब ₹84 करोड़ होगा। हर एक वारंट को 18 महीने के भीतर ₹2 फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा। ये वारंट प्रमोटर अक्षय छाबड़ा और कई नॉन-प्रमोटर निवेशकों जैसे अफरीन डीआईए, अल महा इन्वेस्टमेंट फंड, कुलिनन अपॉर्चुनिटीज और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड को अलॉट किए जाएंगे। सेबी नियमों के मुताबिक, अलॉटमेंट के समय 25% रकम देनी होगी और बाकी 75% रकम शेयर में कन्वर्जन के वक्त चुकानी होगी।

शेयरों के हाल

अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले एक महीने में शेयर करीब 3% चढ़ा है और एक साल में लगभग 6% की बढ़त दर्ज की है। वहीं, तीन साल में इसने करीब 230% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और पांच साल में तो 2000% से ज्यादा की छलांग लगाई है। दोपहर 12 बजे के आसपास एनएसई पर यह शेयर 0.77% की तेजी के साथ ₹53.71 पर ट्रेड कर रहा था। बाजार के जानकार मानते हैं कि ताजा फंडिंग से कंपनी की ग्रोथ को और रफ्तार मिल सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।