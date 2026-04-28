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नया लाइसेंस और ब्लॉक डील...दो दिन में 20% से ज्यादा उछला यह चर्चित शेयर

Apr 28, 2026 02:13 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वन मोबिक्विक सिस्टम्स ने बताया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का लाइसेंस मिल गया है। बीते सोमवार को ऐलान के बाद दो दिन में यह शेयर 20 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया है।

नया लाइसेंस और ब्लॉक डील...दो दिन में 20% से ज्यादा उछला यह चर्चित शेयर

One MobiKwik Systems share: फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन तूफानी तेजी देखी गई। इस कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE पर 8% तक चढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 243 रुपये पर पहुंच गए। बता दें कि सिर्फ दो कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों में 20% से अधिक की तेजी आई है। बहरहाल, आइए जान लेते हैं कि आखिर शेयर रॉकेट क्यों बना है।

क्यों आई है तेजी?

दरअसल, वन मोबिक्विक सिस्टम्स ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज से बताया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का लाइसेंस मिल गया है। कंपनी ने बताया कि इस लाइसेंस के तहत वह अपने पूर्ण-स्वामित्व वाली इकाई मोबीक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमएफएसपीएल) के जरिए कर्ज देने का नया कारोबार शुरू करेगी।

क्या कहा कंपनी के को-फाउंडर ने?

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक कंपनी की योजना कैलेंडर वर्ष 2026 के आखिर तक एनबीएफसी ऑपरेशंस शुरू करने की है। हालांकि, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) मिलने पर निर्भर करेगा। यह जानकारी कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, को-फाउंडर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उपासना टाकू ने दी। इस नए कारोबार से कंपनी को ऋण सेवाओं का विस्तार करने, नए क्रेडिट उत्पाद विकसित करने और अधिक कस्टमर, मर्चेंट्स तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी के अनुसार, नया एनबीएफसी मोबिक्विक के 18.6 करोड़ से अधिक कस्टमर बेस, मजबूत टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर, रिस्क वैल्युएशन आदि का लाभ उठाएगा।

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शेयर में तेजी का एक कारण ये भी

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वेंचर कैपिटल फर्म Peak XV Partners ने एक ब्लॉक डील के जरिए फिनटेक फर्म मोबिक्विक से बाहर निकलने का फैसला किया है। यह डील 130 करोड़ रुपये ($13.76 मिलियन) से ज्यादा की थी। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक Peak XV के पास वन मोबिक्विक सिस्टम्स में 7.89% हिस्सेदारी थी।

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रॉयटर्स के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि Peak XV ने करीब 60.8 करोड़ शेयर या लगभग 7.7% इक्विटी, 214 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे। वहीं, इस ब्लॉक डील के खरीदारों में निवेश फर्म Florintree एडवाइजर, Viridian एसेट मैनेजमेंट, Dymon एशिया और कर्मा कैपिटल शामिल थे। बता दें कि Peak XV, मोबिक्विक में शुरुआती संस्थागत निवेशकों में से एक था। पीक XV और वन मोबिक्विक सिस्टम्स से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 25.08 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 74.92 फीसदी की है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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