270% का दमदार रिटर्न, कभी बिकवाली हुआ था शिकार, चर्चित कंपनी ने किया निवेशकों को गदगद

आईपीओ आने के बाद जिस एक कंपनी के शेयरों का बुरा हाल हो गया था अब एक बार फिर से उसने शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications) की। जहां एक तरफ यह स्टॉक शुरुआती निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है तो वहीं दूसरे हाफ में इस स्टॉक को खरीदने वाले निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।

कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस बढ़ाया है। इसके अलावा कई कॉस्ट-कटिंग कदम उठाए गए हैं। इन्हीं प्रयासों की वजह से पेटीएम के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ-साथ निवेशकों की राय बदली है।

270 प्रतिशत चढ़ा भाव मई 2024 में पेटीएम के शेयर अपने आल टाइम लो लेवल 310 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से यह स्टॉक 270 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बीते 15 महीने के दौरान पेटीएम के शेयरों ने 13 महीने उछाल के साथ बंद हुआ है। जुलाई की बात करें तो पेटीएम के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। बीते कारोबारी दिन में पेटीएम के शेयर जनवरी 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचने में सफल रहे हैं।

वित्तीय स्थिति में सुधार लिस्टिंग के बाद जून तिमाही पहला ऐसा क्वार्टर कंपनी के लिए रहा जिसमें उसे प्रॉफिट हुआ है। अप्रैल से जून के दौरान पेटीएम का नेट प्रॉफिट 123 करोड़ रुपये रहा है। जबकि इस दौरान रेवन्यू 1917 करोड़ रुपये रहा है।

म्यूचुअल फंड्स का बढ़ा भरोसा पेटीएम के शेयरों की स्थिति में बदलाव का असर म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिला है। अब इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 13.11 प्रतिशत से बढ़कर 13.86 प्रतिशत हो गया है।