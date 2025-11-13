कभी एलन मस्क की अरबपति नंबर-1 की कुर्सी के लिए बन रहे थे खतरा, अब अपनी ही खतरे में

संक्षेप: एलिसन को एक महीने में जितना नुकसान हुआ है, उतना कई भारतीय अरबपतियों की जीवनभर की कमाई भी नहीं है। यह रकम अडानी के नेटवर्थ के लगभग करीब है। अडानी का नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर है और भारत के दूसरे सबसे रईस हैं।

टेक सेक्ट के दिग्गजों की लगातार बढ़ती संपत्ति के बीच ओरेकल (Oracle) के संस्थापक लैरी एलिसन को पिछले एक महीने में भारी झटका लगा है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलिसन की कुल नेटवर्थ 285 अरब डॉलर पर आ गई है, जो पिछले महीने 372 अरब डॉलर थी। यानी महज 1 महीने में 87 अरब डॉलर का झटका। बुधवार को भी अपडेट से लगभग एलिसन की संपत्ति 9.64 अरब डॉलर घट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एलिसन को एक महीने में जितना नुकसान हुआ है, उतना कई भारतीय अरबपतियों की जीवनभर की कमाई भी नहीं है। यह रकम अडानी के नेटवर्थ के लगभग करीब है। अडानी का नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर है और भारत के दूसरे सबसे रईस हैं। इसके बाद शिव नादर हैं। इनकी संपत्ति 37.5 अरब डॉलर है। शापूर मिस्त्री की 35.1, सावित्रि जिंदल की 32.7, सुनील मित्तल की 29.9, लक्ष्मी मित्तल की 29.2, अजीम प्रेमजी की 26.4 अरब डॉलर है।

इस गिरावट के बावजूद एलिसन दुनिया अमीरों की लिस्ट में अभी दूसरे स्थान पर हैं। नेटवर्थ के मामले में कुछ महीने पहले तक एलन मस्क को चुनौती देने वाले एलिसन की अब दूसरे नंबर की कुर्सी भी खतरे में है। इस पर जेफ बेजोस और लैरी पेज की नजर है। ये दोनों लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को जेफ बेजोस को भी 4.20 अरब डॉलर का झटका लगा, फिर भी अब वह एलिसन से केवल 20 अरब डॉलर दूर हैं। उनकी कुल संपत्ति 265 अरब डॉलर है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर लैरी पेज हैं। इनके पास 248 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

विश्लेषकों का कहना है कि ओरेकल के शेयरों में हालिया दबाव, क्लाउड सर्विसेज के बाजार में तीखी प्रतिस्पर्धा और टेक सेक्टर की वोलैटिलिटी ने एलिसन की संपत्ति को प्रभावित किया है।

इसके विपरीत, फ्रांसीसी उद्योगपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर की नेटवर्थ में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि टेक सेक्टर के भीतर भी भाग्य लगातार पलट रहा है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक लैरी एलिसन ओरेकल सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया की प्रमुख डेटाबेस निर्माता संस्था बनाया है। कंपनी ने 31 मई 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 57.4 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया। एलिसन के पास इस कंपनी के लगभग 41 प्रतिशत शेयर हैं। उनका मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास में स्थित है। इसके अलावा, वे टेस्ला कंपनी में भी हिस्सेदारी रखते हैं, साथ ही एक नौकायन टीम, इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट, और हवाई के लनाई द्वीप सहित कई महंगी संपत्तियों के मालिक हैं।

सितंबर 2024 की कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, एलिसन ने अपने लगभग एक-चौथाई शेयर निजी कर्ज के लिए गिरवी रखे हैं। कंपनी के बोर्ड का मानना है कि उनके पास इन कर्जों को चुकाने की पर्याप्त क्षमता है। पहले उनके सभी गिरवी शेयरों को उनकी हिस्सेदारी से घटाया जाता था, लेकिन जुलाई 2025 में पद्धति में बदलाव के कारण एक ही दिन में उनकी संपत्ति में 33 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

एलिसन अपने भव्य लाइफ स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हैं। 2002 में उनके एकाउंटेंट ने सुझाव दिया था कि वे खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। एलिसन अपने महंगे शौकों जैसे यॉट्स, निजी विमान, आलीशान मकान, नौकायन प्रतियोगिताओं और टेनिस टूर्नामेंट का खर्च कंपनी के शेयर बेचकर, डिविडेंड और ऋण के माध्यम से पूरा करते हैं। 2003 से अब तक उन्होंने डिविडेंड और बिक्री से करीब 12 अरब डॉलर की कमाई की है।

टेस्ला में एलिसन की हिस्सेदारी लगभग 1.4 प्रतिशत है। जून 2022 में उन्होंने टेस्ला के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद उनकी हिस्सेदारी के अद्यतन विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।