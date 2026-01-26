टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति के शेयरों में कल दिख सकता है हलचल, जानें क्यों?

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

कल मंगलवार को शेयर बाजार में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हुंडई जैसी कार बनाने वाली कंपनियों पर फोकस रहेगा। इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकता है। बता दें, इंडिया-यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील कल यानी 27 जनवरी को हो सकता है।

Jan 26, 2026 06:02 pm IST
कल मंगलवार को शेयर बाजार में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हुंडई जैसी कार बनाने वाली कंपनियों पर फोकस रहेगा। इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकता है। बता दें, इंडिया-यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील कल यानी 27 जनवरी को हो सकता है।

क्यों फोकस में रहेंगे शेयर?

रिपोर्ट्स के अनुसार है कि भारत, यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाले कार पर लगने वाले टैक्स को 110 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने जा रहा है। यूरोपियन लक्जरी ब्रांड Volkswagen, Mercedes-Benz और बीएमडब्ल्यू के लिए यह फैसला एक मार्केट देगा। बता दें, दोनों पक्षों के बीच मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है।

भारत इस समय विदेश से कार इंपोर्ट करने पर 70 प्रतिशत से 110 प्रतिशत का टैक्स लगाता है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं, “लोकल लीडरशिप और सर्विस प्रवाइडर एक बड़ा मौका देख रहे हैं। हालांकि, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेली कंपनियों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा। खासकर लक्जरी सेगमेंट में।” एक्सपर्ट के अनुसार इस फैसले की वजह से भारतीय कार बाजार और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बता दें, बिक्री के हिसाब से भारत इस समय अमेरिका और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यूरोप से इंपोर्ट होने वाले कार पर लगने वाले टैरिफ को घटाने के लिए तैयार है। हालांकि, यह छूट चुनिंदा गाड़ियों पर रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार छूट 15000 यूरो से अधिक की कीमत वाले कार पर मिलेगा।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोपियन कार की कीमतों में इस ट्रेड डील के बाद 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

