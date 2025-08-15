स्वतंत्रता दिवस पर देखें कौन रहे स्टॉक मार्केट के असली हीरो, सिर्फ 1 साल में पैसा कर दिया डबल

निफ्टी 500 में शामिल 200 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों ने पिछले साल मुनाफा दिलाया। इनमें से लगभग 150 शेयरों में तो 10% या उससे अधिक की बढ़त देखी गई। और तो और, 8 शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने निवेशकों का पैसा सिर्फ एक साल में ही दोगुना कर दिया।

भारतीय शेयर मार्केट ने पिछले साल कई चुनौतियों का सामना किया। कंपनियों के मुनाफे में कमजोरी, शेयरों के महंगे हो चुके दाम, वैश्विक राजनीतिक उठापटक, विदेशी पूंजी की निकासी और ट्रम्प के आयात शुल्कों ने मार्केट पर दबाव बनाए रखा। पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक, निफ्टी 50 में महज 0.40% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स 1.6% नीचे आया।

गहरी गिरावट झेलने वाले शेयर कई कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को झटका दिया। अकम्स ड्रग्स, तेजस नेटवर्क्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, वोडाफोन आइडिया और ओला इलेक्ट्रिक जैसे शेयरों में पिछले एक साल में 50% से 60% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई।

मंदी में भी चमके 200 से अधिक शेयर हालांकि, इन चुनौतियों और मार्केट की मंदी के बावजूद, कुछ अच्छी खबरें भी रहीं। निफ्टी 500 में शामिल 200 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों ने पिछले साल मुनाफा दिलाया। इनमें से लगभग 150 शेयरों में तो 10% या उससे अधिक की बढ़त देखी गई। और तो और, 8 शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने निवेशकों का पैसा सिर्फ एक साल में ही दोगुना कर दिया। आइए, स्वतंत्रता दिवस पर जानें कौन रहे शेयर मार्केट के असली हीरो …

1. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): 191% की धमाकेदार बढ़त BSE इस सूची में सबसे आगे रहा। पिछले साल 14 अगस्त को इसका शेयर ₹841.67 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद इसमें जबरदस्त उछाल आया और यह शेयर 10 जून को ₹3,030 के अपने सालाना उच्चस्तर पर पहुंच गया। यानी, पिछले स्वतंत्रता दिवस से अब तक इसमें करीब 191% की जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई।

2. जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स: छोटी कंपनी, बड़ा कमाल यह छोटी कंपनी भी निवेशकों के लिए सोने जैसी साबित हुई। पिछले साल 14 अगस्त को इसका शेयर ₹6,455 के निचले स्तर पर था। इस साल 21 अप्रैल को यह ₹27,740 के उच्चस्तर पर पहुंच गया। इस तरह पिछले एक साल में इसने 171% का शानदार रिटर्न दिया।

3. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया: धुआं-धुआं... मुनाफा सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी के शेयर में भी जोरदार तेजी आई। इस साल 28 जनवरी को यह शेयर ₹4,112.45 के निचले स्तर पर पहुंचा था। लेकिन 7 अगस्त को यह ₹11,444 के उच्च स्तर पर जा पहुंचा। पिछले एक साल में निवेशकों को इससे 134% का मुनाफा हुआ।

4. प्रीमियर एनर्जीज: नए सूरज की चमक यह कंपनी पिछले साल 3 सितंबर को ही मार्केट में उतरी थी। इसका आईपीओ प्राइस ₹450 था। 14 अगस्त, 2025 को यह शेयर ₹986.30 पर बंद हुआ। यानी, एक साल से भी कम समय में इसने 119% की बढ़त दर्ज की। हालांकि, पिछले साल 17 दिसंबर को यह ₹1,388 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली के दबाव में यह इस साल 7 अप्रैल को ₹774.05 के निचले स्तर पर भी आ गया था।

5. वन97 कम्युनिकेशन्स (पेटीएम): विवादों के बीच जीत मार्केट की उठापटक और कई चुनौतियों के बावजूद पेटीएम का शेयर भी जोरदार चला। पिछले साल 14 अगस्त को यह ₹505.50 के निचले स्तर पर था। इस साल 13 अगस्त को यह ₹1,187 के अपने नए सालाना उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस तरह पिछले एक साल में इसने 114% का कमाल किया।

6. ऑथम इन्वेस्टमेंट: छोटा शेयर, बड़ा धमाल यह स्मॉल-कैप शेयर भी निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुआ। पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस से अब तक इसमें 108% की बढ़त हुई। इस साल 28 फरवरी को यह ₹1,325.50 के निचले स्तर पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी आई और 13 अगस्त को यह ₹2,999 के उच्चस्तर पर पहुंच गया।

7. जेएम फाइनेंशियल: दोगुने से भी ज्यादा की उछाल जेएम फाइनेंशियल भी टॉप परफॉर्मर्स की सूची में शामिल है। इस साल 7 अप्रैल को इसका शेयर ₹80.20 के निचले स्तर पर था, लेकिन 13 अगस्त को यह ₹190 के उच्च स्तर पर जा पहुंचा। पिछले एक साल में इसने 104% की शानदार बढ़त दर्ज की।

8. लॉरस लैब्स: फार्मा सेक्टर का चमकता सितारा फार्मा सेक्टर की इस छोटी कंपनी ने भी निवेशकों को खुश किया। पिछले साल 14 अगस्त को इसका शेयर ₹417.70 के निचले स्तर पर था। इस साल 30 जुलाई को यह ₹922.50 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यानी, पिछले एक साल में इसने करीब 101% का मुनाफा दिया।