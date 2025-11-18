Hindustan Hindi News
46.62 लाख किसानों के खाते में कल आएंगे ₹7000, PM Kisan के साथ ट्रांसफर होगा पैसा

संक्षेप: PM Kisan Yojna: आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार की तरफ से कल ‘अन्नदाता सुखीभवः’ योजना के तहत 46.62 लाख किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अन्नदाता सुखीभवः योजना के तहत 46,62,904 किसानों के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

Tue, 18 Nov 2025 11:06 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Pm Kisan Yojan: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कल 19 नवंबर दिन बुधवार को ट्रांसफर किया जाएगा। यह पैसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। देश के 46.62 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में कल 7000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। 2000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 5000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर होंगे।

किस राज्य के किसानों को मिलेगा पैसा

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार की तरफ से कल ‘अन्नदाता सुखीभवः’ योजना के तहत 46.62 लाख किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अन्नदाता सुखीभवः योजना के तहत 46,62,904 किसानों के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यह पैसा कल यानी 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ट्रांसफर के समय ही दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों में इसका नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन किसानों का देहांत हो गया है उनके परिवार के नॉमिनी के खाते में पैसा भेजने के लिए अधिकारी प्रयास करें। यानी राज्य के 3077.77 करोड़ रुपये कल ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें, अगर केंद्र के 2000 रुपये को जोड़ लें तो आंध्र प्रदेश के योग्य निवेशकों के खाते में कल 7000 रुपये की किस्त ट्रांसफर होगी।

कल दो बजे ट्रांसफर होगा पीएम किसान सम्मान निधि

19 नवंबर को दोपहर 2 बजे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त होगी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आ सकती है। सरकार के निर्देशों के अनुसार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी जरूरी करवानी है।

बता दें, पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से साल में तीन बार 2000 हजार की किस्त दी जाती है।

