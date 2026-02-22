Hindustan Hindi News
Feb 22, 2026 07:57 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹14.5 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

25 फरवरी से खुलेगा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से तेजी, चेक करें प्राइस बैंड

Omnitech Engineering IPO: इंजीनियरिंग घटक बनाने वाली कंपनी ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने अपने 583 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 216-227 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 25 फरवरी को खुलेगा और 27 फरवरी को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 24 फरवरी को बोली लगा पाएंगे। यह निर्गम 418 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 165 करोड़ रुपये के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। बिक्री पेशकश कंपनी के प्रवर्तक उदयकुमार अरुणकुमार पारेख द्वारा लाई जा रही है। न्यूनतम पांच रुपये अंकित मूल्य के 66 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 66 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹14.5 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि लिस्टिंग के दिन निवेशकों को करीबन 7 पर्सेंट तक का फायदा हो सकता है।

क्या है डिटेल

इस प्रस्ताव में 418 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और मौजूदा शेयरधारकों, उदयकुमार अरुणकुमार पारेख द्वारा 165 करोड़ रुपये तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। कंपनी उच्च परिशुद्धता वाले इंजीनियर घटकों और असेंबली के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, जो ऊर्जा, गति नियंत्रण और स्वचालन, औद्योगिक उपकरण प्रणाली, धातु निर्माण और अन्य विविध औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे उद्योगों में वैश्विक ग्राहकों को आपूर्ति करती है। 19 वर्षों के अनुभव के साथ, कंपनी उच्च परिशुद्धता वाले इंजीनियर घटकों और असेंबली का निर्माण करती है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जाता है। नए निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, दो नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने, पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

कंपनी का कारोबार

कंपनी ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छह महीनों के दौरान और वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में, अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, बुल्गारिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 24 देशों में 256 से अधिक ग्राहकों को अनुकूलित उच्च परिशुद्धता वाले इंजीनियर घटक और असेंबली की आपूर्ति की।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

Business News IPO
